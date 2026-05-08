夜班工作恐增患癌风险 香港打工仔「4个习惯」好伤身！中医教实用4穴位消疲劳

在香港，医护、制造、运输、零售及服务业等众多行业均需轮班或夜班工作。据统计，全球约有五分之一的劳动力需要从事夜班工作，夜班工作更被归类为「潜在人类致癌物」？有中医教洗衣3大安全防护贴士，避免中毒。

打工仔注意！经常熬夜班易患癌症

国际癌症研究机构（IARC）于2019年将夜班工作列为2A级，即「可能对人类致癌」。这代表现有研究显示夜班工作会影响患癌风险，惟尚未能证实两者存在绝对的直接因果关系。

虽然人类研究的证据仍具局限性，但在动物实验上的证据却相当充足。过往大部分研究集中于乳癌、前列腺癌及大肠癌。英美有研究指出，约4.5%至5.7%的乳癌个案与夜班工作相关；亦有流行病学研究发现，连续从事超过三晚夜班工作，或会增加患乳癌风险。然而，2022年的一项荟萃分析则显示，夜班工作与多种癌症风险并无显著关连。尽管如此，动物实验结果一致显示，扰乱24小时生理时钟会显著增加动物患癌的机率。

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30岁前已从事夜班工作要保重

所谓「夜班工作」是指在正常睡眠时间内执行职务，而下列情况被视为较高危：

深宵工作： 在午夜至凌晨五时之间，进行至少3小时的工作。

频率密集： 每周从事三晚或以上的夜班。

长期从事： 持续夜班工作达10年或以上。

提早开始： 在30岁前的青壮年时期已开始从事夜班工作。

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3大原因增加致癌风险

为何夜班工作会增加健康风险？医学界主要提出以下三项理论：

一、 生理时钟紊乱

人体生理时钟以约24小时为周期，调节入睡与清醒，并指挥内分泌、荷尔蒙分泌及细胞分裂等生理机能。夜班工作会扰乱此系统，甚至干扰与癌症相关的基因活动，导致DNA容易受损，同时削弱身体修复DNA的机制。当受损细胞积聚，便可能演变成癌症。

二、 抑制褪黑激素分泌

褪黑激素是人体在夜间分泌的神经激素，除了稳定睡眠规律，更具备抑制恶性细胞生长及强化免疫系统的防癌作用。夜班工作者在理应睡眠的时间暴露于灯光下，会抑制褪黑激素分泌，进而削弱免疫系统，增加患癌风险。

三、 生活方式与压力

夜班打工仔往往承受较大的工作与社交压力，生活规律亦较难维持。常见的不良习惯包括吸烟、饮酒、缺乏运动，以及偏好高脂肪或高糖分的饮食。这些习惯易导致超重及肥胖，而这类代谢问题本身亦是已知的致癌因素。

中医分析长期疲倦5大体质

香港注册中医师徐咏欣接受《星岛头条》访问表示，「冇精神」或「容易攰」通常被归类为「虚证」或「郁证」范畴。这并非单一器官的问题，而是与全身五脏六腑的气血阴阳失调有关。 以下是几种常见会导致长期疲倦的体质：

一、气虚体质：这是最常见的原因，特征是精力缺乏、说话声细无力、容易出汗。 由于肺气或脾气不足，稍微活动就会感到极度疲劳。

二、血虚体质：表现为面色苍白、头晕、指甲及唇色淡，由于气血无法濡养大脑与肌肉，导致长期神疲乏力。

三、脾虚/痰湿体质：现代人常因「久坐伤脾」或饮食不节导致脾胃受损。这类人常感到四肢沉重、头脑昏沉、食欲不振，且容易有排便稀烂的情况。

四、肾虚体质：常伴随腰膝酸软、畏寒怕冷或夜尿多，整个人显得意志消沉、元气不足。

五、肝郁气滞：多见于压力大的都市人，表现为「心累」多于「身累」。情绪低落、经络气血运行不畅，会导致精神涣散或睡眠质素不佳，进而引发持续疲劳。

中医理论强调「辨证论治」，针对不同类型的疲劳体质，需采取相应的调理策略：

补气培元： 针对气虚人士，临床上常应用黄芪、人参、党参等药材以提升体内元气，改善体力不支。 健脾化湿： 针对痰湿体质，可多食用山药、茯苓等食材，帮助脾胃运化水湿，减轻身体沉重感。 调整生活习惯： 避开「五劳」： 注意「久视伤血」，应减少长时间观看电子产品以保护肝血；同时避免「久坐伤肉」，防止脾胃运化功能受损。

适量运动： 练习太极、八段锦等中医传统气功，有助于疏通气机，改善因「气滞」导致越休息越疲累的情况。

即学4大补气大穴 消防疲劳

针对经常感到精神不振或容易疲倦的体质，按摩重点应放在补气、健脾及提神。以下为四组适合日常随时按压的「补气大穴」：

1. 提神醒脑：百会穴 位置：头顶正中央（两耳尖连线与头顶中线的交点）。 功效：此穴为「百脉之会」，能提升阳气、缓解头脑昏沉及注意力不集中。 按法：用手指轻敲或揉按1分钟。

2. 强壮体质：足三里穴 位置：膝盖外侧下缘下四横指宽处。 功效：能健脾益气，解决长期体力不足。 按法：用拇指按压1分钟，左右各一次，以有酸胀感为度。

3. 补气之源：气海、关元穴 位置：在下腹部正中线（肚脐下约两至三横指处）。 功效：这两个穴位是人体元气汇聚之地，特别适合容易手脚冰冷、体力极差的人。 按法：可将双手搓热后，顺时针轻摩此区域1分钟。

4. 疏肝解郁：太冲穴 位置：位于脚背大姆趾与二趾缝隙后方。 功效：针对因压力大、情绪低落导致的「心累」，能疏理肝气。 按法：由上向下推按1分钟，能缓解郁闷感。

按摩小贴士： 按摩时呼吸要深长平稳，力度以感到「酸、麻、胀」为佳，避免过度用力伤及皮肤。 建议每天定时（如早起后或睡前）按压，持之以恒效果更明显。

温馨提示： 如果疲劳情况持续很久且伴随其他症状（如消瘦、自汗、面色萎黄），切勿自行服用中药或进行长期食疗，建议咨询中医师进行针对性的调理。

资料来源：HKU Support+、中医师徐咏欣

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