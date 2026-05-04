打造女团级纤幼美腿 爆红「西班牙蹲」完胜「亚洲蹲」？物理治疗师教4招了解正确姿势

近年在健身圈备受追踪的「西班牙蹲」（Spanish Squat），并非横空出世的健身秘招，而是源自运动复健领域的专业训练方式。许多爱美人士视其为修饰腿部线条、打造「铅笔腿」。物理治疗师陈子敬指出，西班牙蹲最大的特色是在膝窝处套上弹力带固定，透过阻力支撑使重心后移，在维持小腿垂直的同时，大幅减少膝盖压力，并精准强化大腿前侧的股四头肌。

西班牙蹲有助减少膝盖压力

在临床实务中，西班牙蹲常用于髌骨腱炎患者的康复训练，让患者在不引发疼痛的前提下强化肌力。然而，陈子敬提醒，虽然此动作对膝盖较友善，但其训练重心过于集中在股四头肌。若长期缺乏多元化训练，可能导致下肢肌力失衡，增加其他部位受伤的风险。

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西班牙蹲 VS 亚洲蹲

与西班牙蹲相对，常被讨论的「亚洲蹲」是指脚跟贴地、臀部贴近脚跟的深蹲姿势。这项看似平凡的动作，对许多西方人而言却极具挑战。陈子敬解释，能否完成亚洲蹲并非种族差异，而在于小腿及髋关节的柔软度，以及核心控制力。外国人因腿部比例较长且身型较高，对平衡与柔软度要求更高，因此较难达成。

相比之下，传统深蹲更强调全身协调与生活功能性。陈子敬指出，深蹲模拟了日常生活中坐下、站起及爬楼梯的模式，对于维持生活自理能力，特别是对长者而言至关重要。深蹲作为高效的复合动作，能启动核心、稳定身体，并促进血液循环与热量消耗。简而言之，西班牙蹲旨在减少关节压力，而传统深蹲则著重于训练身体功能。

1项关键道具辅助膝盖

为什么西班牙蹲能兼顾训练与保护？关键在于环绕膝后的弹力带。根据《Women's Health》报导，这种设计初衷是为受伤运动员而设。弹力带提供支撑力，让训练者在躯干几乎完全垂直的情况下，将重心后推，达到保护与锻炼的平衡。

深蹲的正确姿势建议

若要降低深蹲时的膝盖负担，陈子敬建议脚尖可微向外约15度，以符合人体自然站姿。若脚尖外张幅度过大（如相扑蹲），虽较易完成，但对臀大肌的启动效果会打折扣。他特别提醒以下4大错误姿势：

膝盖内扣

脚跟抬起

身体过度前倾

骨盆过度前倾

针对初学者或长者，陈子敬建议从微蹲或半蹲开始，甚至利用靠墙蹲、扶椅练习以确保安全。初期可从每日10至20次开始，逐步提升肌力。若出现姿势偏离或疼痛，应寻求物理治疗师专业评估。核心重点不在于追求特定的蹲法，而是找到适合自身状态的方式，确保运动时不伤关节。

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