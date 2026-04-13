30岁女靠吃代餐减肥 变「泡芙人」只减走肌肉不瘦肚腩 医生教3招清除内脏脂肪

不少人为追求快速减肥效果，每日只吃极低热量或者只喝代餐奶昔，瘦得快的后果却是肌肉流失。台湾一名30多岁女子在3个月内大减33磅，换来的是脱发、月经失调等健康问题，而且肚腩依然顽固据守原位，不见改善。有医生提到，正确的饮食对于清除内脏脂肪非常关键。

30岁女靠吃代餐减肥 变「泡芙人」只减走肌肉不瘦肚腩

减重专科医生周建安分享病例指，曾有一名30多岁女性上班族，不喜欢运动却又想改善体态，反复使用代餐与极端饮食控制作为减肥手段，期间每日摄取热量甚至不足600kcal。虽然3个月内快速瘦下将近15kg，但只要一恢复正常饮食，体重便迅速反弹。错误的减重方式，甚至引致疲劳、脱发、指甲断裂、经期不顺等各种身体问题。

经过检查后，周医生发现该女子体脂率高达46%，属于典型的「泡芙人」：脂肪大量堆积在腹部、臀部与大腿，四肢肌肉则因为长期热量不足大量流失。因此即使体重下降，亦难以减走最困扰的小腹。

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如何分辨内脏脂肪/皮下脂肪？

周建安医生表示，脂肪分布有不同特性，可透过简单方法初步判断：

皮下脂肪： 以腹部为例，腹部用力时，若能轻易捏起一层柔软赘肉，多半属于皮下脂肪。容易影响外观（如手臂松软、腰腹粗壮），虽然对健康直接威胁较低，但却是最难消除的体态脂肪。

内脏脂肪： 若腹部隆起且触感较为紧硬，不容易捏起赘肉，多半为内脏脂肪，例如常见的「啤酒肚」。由于堆积在器官周围，与糖尿病、心血管疾病风险密切相关。

不过，多数人属于混合型脂肪，因此减肥不能只靠单一方法。他引述《Journal of the International Society of Sports Nutrition》一项系统性回顾研究，分析732位过重或肥胖人士后发现，相较于只运动，单纯改变饮食可多减轻2.57kg。观察超过12周后发现，饮食搭配运动，则可比只做运动多减轻2.85kg体重，内脏脂肪也显著减少。研究人员指出，体重下降是影响内脏脂肪的重要因素，而饮食对于提升减肥成效及消除内脏脂肪都尤其关键。

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健康瘦身清除内脏脂肪3大重点

针对「体重下降、体态没明显改变」的停滞困境，周建安医生提出「饮食为主、运动为辅」的原则，并强调减肥瘦身应以改善代谢健康为核心，而非只追求体重数字下降。以下为3大重点：

优先处理内脏脂肪：透过调整饮食比例（如 211 餐盘）稳定胰岛素与代谢状态，先改善健康，再进一步调整体态。

避免肌肉流失：补充足够蛋白质是维持代谢率的关键，否则即使体重下降，也容易快速复胖。

专业身体分析：透过仪器监测掌握脂肪分布，由专业团队介入调整策略，避免徒劳无功的盲目减重。

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