韭菜锅贴是热量炸弹 鲜虾水饺比咖哩鸡肉水饺高卡？营养师比拼水饺锅贴卡路里

水饺、锅贴是不少港人快餐之选，但原来暗藏致肥陷阱。有营养师拆解多款常见水饺、锅贴的热量，发现「热量炸弹」竟是韭菜。到底哪款水饺、锅贴最低卡？

营养师比拼水饺锅贴卡路里 鲜虾水饺比咖哩鸡肉水饺高卡？

营养师高敏敏在Facebook专页撰文表示，不少人到饺子店用餐时，原本只想吃6颗水饺，结果却常常一不小心就15颗起跳，但这样随时会热量超标。为此，她特别为大家拆解常见水饺、锅贴、汤品及饮品的卡路里，让大家食得更精明：

水饺热量（以每颗约30克之热量估算）

锅贴热量（以每颗约30克之热量估算）

其他汤品/饮品热量

水饺热量（以每颗约30克之热量估算）：

韭菜：60 kcal

粟米：58 kcal

新蔬食：57 kcal

鲜虾：55 kcal

韩式辣味：53 kcal

招牌：52 kcal

咖哩鸡肉：50 kcal

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锅贴热量（以每颗约30克之热量估算）：

韭菜：66 kcal

韩式辣味：65 kcal

咖哩鸡肉：65 kcal

招牌：64 kcal

粟米：60 kcal

新蔬食：59 kcal

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其他汤品/饮品热量：

酸辣汤饺（1碗）：475 kcal

红油抄手（1碗）：304.08 kcal

和风抄手（1碗）：352.8 kcal

粟米浓汤（1碗）：190.8 kcal

酸辣汤（1碗）：154.8 kcal

有糖豆浆（340ml）：188.1 kcal

无糖豆浆（340ml）：135.3 kcal

黑豆浆（340ml）：171.6 kcal

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吃饺子3大贴土 搭配首选一种汤

高敏敏表示，只要配搭得宜，吃饺子也能成为外卖族的聪明选择。想吃得开心又不怕热量爆表，不妨参考以下3个方法：

水饺口味可混搭： 以平均摄取蔬菜和肉类，在选择馅料时，以纯海鲜馅料为佳，会优于肥绞肉馅。

以平均摄取蔬菜和肉类，在选择馅料时，以纯海鲜馅料为佳，会优于肥绞肉馅。 尽量不沾酱： 以减少钠的摄取，从而减轻肾脏的负担。

以减少钠的摄取，从而减轻肾脏的负担。 搭配一碗蔬菜清汤：尽量避免饮用有勾芡的酸辣汤或浓汤，因为这类汤品的热量和油脂含量通常较高。

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她建议，女士约食8颗，男士则约10颗为限，再搭配一碗蔬菜清汤或无糖豆浆，便已相当均衡。若再蘸满一整碟豉油或辣油，钠含量可能已超出每日建议摄取量的一半。享用食物的原味，不但更为健康，也能品尝到食材本身的鲜甜。

资料来源：营养师高敏敏

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