韭菜锅贴是热量炸弹 鲜虾水饺比咖哩鸡肉水饺高卡？营养师比拼水饺锅贴卡路里
更新时间：16:00 2026-04-13 HKT
发布时间：16:00 2026-04-13 HKT
发布时间：16:00 2026-04-13 HKT
水饺、锅贴是不少港人快餐之选，但原来暗藏致肥陷阱。有营养师拆解多款常见水饺、锅贴的热量，发现「热量炸弹」竟是韭菜。到底哪款水饺、锅贴最低卡？
营养师比拼水饺锅贴卡路里 鲜虾水饺比咖哩鸡肉水饺高卡？
营养师高敏敏在Facebook专页撰文表示，不少人到饺子店用餐时，原本只想吃6颗水饺，结果却常常一不小心就15颗起跳，但这样随时会热量超标。为此，她特别为大家拆解常见水饺、锅贴、汤品及饮品的卡路里，让大家食得更精明：
水饺热量（以每颗约30克之热量估算）：
- 韭菜：60 kcal
- 粟米：58 kcal
- 新蔬食：57 kcal
- 鲜虾：55 kcal
- 韩式辣味：53 kcal
- 招牌：52 kcal
- 咖哩鸡肉：50 kcal
【同场加映】蒸肉饼比椒盐猪排高卡？16款两餸饭热量大比拼 营养师推介低卡之选
锅贴热量（以每颗约30克之热量估算）：
- 韭菜：66 kcal
- 韩式辣味：65 kcal
- 咖哩鸡肉：65 kcal
- 招牌：64 kcal
- 粟米：60 kcal
- 新蔬食：59 kcal
【同场加映】15款汤卡路里大比拼 清炖牛肉汤竟比酸辣汤更肥？营养师教健康饮汤4大贴士
其他汤品/饮品热量：
- 酸辣汤饺（1碗）：475 kcal
- 红油抄手（1碗）：304.08 kcal
- 和风抄手（1碗）：352.8 kcal
- 粟米浓汤（1碗）：190.8 kcal
- 酸辣汤（1碗）：154.8 kcal
- 有糖豆浆（340ml）：188.1 kcal
- 无糖豆浆（340ml）：135.3 kcal
- 黑豆浆（340ml）：171.6 kcal
【同场加映】4款日式拉面热量大比拼 豚骨拉面竟高达1000卡？营养师教控热量/稳血糖小贴士
吃饺子3大贴土 搭配首选一种汤
高敏敏表示，只要配搭得宜，吃饺子也能成为外卖族的聪明选择。想吃得开心又不怕热量爆表，不妨参考以下3个方法：
- 水饺口味可混搭：以平均摄取蔬菜和肉类，在选择馅料时，以纯海鲜馅料为佳，会优于肥绞肉馅。
- 尽量不沾酱：以减少钠的摄取，从而减轻肾脏的负担。
- 搭配一碗蔬菜清汤：尽量避免饮用有勾芡的酸辣汤或浓汤，因为这类汤品的热量和油脂含量通常较高。
【同场加映】减肥可以吃淀粉？营养师公开7日低碳饮食餐单 首选1种面热量低又饱肚！
她建议，女士约食8颗，男士则约10颗为限，再搭配一碗蔬菜清汤或无糖豆浆，便已相当均衡。若再蘸满一整碟豉油或辣油，钠含量可能已超出每日建议摄取量的一半。享用食物的原味，不但更为健康，也能品尝到食材本身的鲜甜。
资料来源：营养师高敏敏
延伸阅读：10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？营养师教3大聪明食法控热量
最Hit
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
2026-04-12 07:30 HKT
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
2026-04-12 15:40 HKT