大热「马莎龙虾汤」！超浓郁风味藏高脂高钠陷阱 营养师教健康搭配+意粉食谱 邪恶度大减
更新时间：13:00 2026-03-26 HKT
发布时间：13:00 2026-03-26 HKT
发布时间：13:00 2026-03-26 HKT
Threads上大热的「马莎龙虾汤」，因为风味浓郁而备受欢迎和热捧，每逢补货都会很快被抢购一空。但正因为它「浓到可以做意粉酱」，千万不可低估它的热量和脂肪含量。「Nutri Life」注册营养师李珮璇（Wendy）接受《星岛头条》访问，解构这款龙虾汤的营养成分，并分享如何把它变得健康又均衡的搭配技巧。
大热「马莎龙虾汤」藏高脂高钠陷阱 营养师教健康搭配
营养师Wendy表示，这款龙虾汤其实使用了多种蔬菜熬制，包括茴香、洋葱、番茄、红萝卜和西芹，也有浓郁的海鲜味。不过其味道香浓的另一个秘密是添加了不少忌廉（占10%），因此脂肪含量相对较高。如果单独饮用的话，卡路里会相当高。即使只喝半瓶280ml，约一碗多的份量，就已经含有多达3-4茶匙的脂肪，减肥人士尤其要注意！
另外还有钠含量高的问题。Wendy提到，半瓶龙虾汤含有98g钠，这已经超出了一餐的建议摄取量，容易导致水肿。不过其优点是没有添加人工添加剂。根据「马莎龙虾汤」的成分标签资料，每100g的热量为85kcal，含有6.5g脂肪和1.5g蛋白质。
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因为龙虾汤的脂肪和钠含量较高，Wendy分享吃得更健康的贴士——「控制份量」和「食材搭配」。
- 份量控制是关键：将一整瓶龙虾汤作为「四人份的义大利面酱汁」来烹煮，有效稀释每人份量的脂肪和钠含量，达到更均衡的水平。
- 搭配低脂蛋白质：在烹煮义大利面时，可以额外搭配一些「低脂的蛋白质」，例如：虾、带子、其他海鲜或鸡肉。
- 增加高纤蔬菜：加入车厘茄、洋葱等一起烹调，提升营养价值，也能让整体风味「不那么咸」，让热量和脂肪偏高的「邪恶」浓汤转化为「营养均衡且健康的一餐」。
龙虾汤意粉食谱 蛋白质丰富又低脂
「Nutri Life」注册营养师谢咏莹(Gloria)曾分享如何把马莎龙虾汤大变身，制成一款营养均衡，味道香浓的意粉。每份卡路里只有432kcal，连减肥时期都可以放心地吃！
材料（4人份）
- 马莎龙虾汤 1樽
- 大虾 16只
- 洋葱 1个
- 车厘茄 20粒
- 高纤意粉 240克
- 橄榄油 2茶匙
- 干番茜 /黑椒 适量
- 巴马臣芝士 40克（可加可不加）
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大虾腌料：
- 盐 1/3 茶匙
- 黑椒碎1/3 茶匙
步骤：
- 大虾解冻洗净后抹干，加入腌料拌匀腌5分钟。
- 车厘茄洗净切半，洋葱去皮切丝。
- 锅中加入水煮滚，加入半茶匙盐，放入意粉煮12分钟。
- 同时在易洁镬下油，把大虾煎熟，盛起备用。
- 在原镬放入洋葱炒香后，再放入车厘茄，倒入龙虾汤，和半碗水意粉水，煮滚。
- 加入意粉、车厘茄拌匀，煮约1-2分钟后加入大虾，最后撒上蕃茜碎和黑椒即可。
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