近年，俗称「瘦瘦笔」的减肥针剂，因为具有控制食欲的效果，能够在短时间达到减肥目标，因而成为不少减肥人士的首选。不过，这类药物也因为恶心、停药后容易反弹等潜在副作用而备受争议。有医生提出了7个简单的方法，能够达到「天然瘦瘦笔」效果，促进脂肪代谢，养成易瘦体质且不伤身。

如同「天然瘦瘦针」！医生教做7件事稳定血糖控制食欲 养成易瘦体质

Dr. Mark Hyman是功能医学范畴的权威，经常在社交平台上分享健康资讯。他日前发文提到，GLP-1是身体会自然产生的一种荷尔蒙吗。当人进食之后，肠道会释放GLP-1，作用于调节食欲、血糖，以及控制食物离开胃部的速度。近年流行的「瘦瘦针」，就是透过模拟GLP-1，帮助抑制对食物的渴望，减少饥饿感，避免「忍不到口」的难关，同时有效稳定血糖，从而达到「无痛减肥」的效果。

不过，其实有一些简单方法，不需要打针，也能够促进身体自然分泌更多GLP-1，帮助稳定代谢系统。他提出了7个生活习惯，都是令新陈代谢能够按照其原本功能，正常地运作的生理基础。

促进天然GLP-1分泌的简单技巧：

每餐增加纤维和蛋白质

放慢进食速度

饭后散步10-15分钟

养生规律运动习惯

每天睡眠足7-8小时

尽量少吃超加工食物

饮食以原型食物为主

这些习惯为甚么对减肥如此重要？在2020年发表在《JAMA Internal Medicine》上的一篇研究发现，一向睡眠少于6.5小时的超重成年人，如果延长睡眠时间至每日睡8.5小时，只要持续2星期，平均每日摄入的热量就会减少270卡路里。这是因为当人体睡眠不足时，体内的瘦素荷尔蒙就会减少，导致食欲抑制能力减弱，并增加食欲和对碳水化合物或垃圾食品的渴求，最终导致增磅。

另外，2025年刊登于《Nature Communications》的一篇研究则发现，在进行高脂高热量饮食后，进行低强度运动（6m/min速度慢走60分钟）也有效减少脂肪积聚，且不会如同进行「报复式」的中高强度运动后，会导致心脏、细胞粒线体功能受损等问题。

延伸阅读：3大轻断食法大比拼 营养师比较减肥效果/执行重点 1种恐致肌肉量大跌

---

相关文章：

女子用瘦瘦针4个月减近50磅 停药即暴食如「断片」 《BBC》解构后遗症风险

用贴的「瘦瘦针」想瘦哪里就贴哪里 比注射更安全？专家公开减肥贴片原理/成分/副作用

睡得好每晚轻松燃烧300大卡 专家传授躺著瘦「3-3-7睡眠法」 5大技巧启动燃脂引擎

全球肥胖人口突破10亿 世卫首度有条件推荐「瘦瘦针」减肥 建议须符合2原则