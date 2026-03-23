日本一位65岁的女士，曾经是一个足不出户、为衰老而焦虑的病人，体重因此不断上升。后来她下定决心涪肥，透过4个简单却持之以恒的生活习惯，在2年多的时间激减46磅，身体年龄回春10多岁。减肥带来的不只健康，还有无比的成功感，给了她乐观面对晚年生活的信心，眼光更加开阔，更乐于体验更多未知的精彩。

65岁妇激减46磅 身体年龄逆转10岁摆脱膝痛 公开4大减重回春秘诀

根据日媒《HALMEK up》报道，现年65岁的「あ・らかん」曾罹患癌症，因为化疗的副作用非常严重，身体变得虚弱，让她一度对自己的晚年健康状况十分担忧。战胜癌症后，因为害怕受伤，她长达5年时间不愿外出，经常留在家中，运动量大幅减少，体重迅速增加。逐渐增长的体重负担导致她呼吸困难，膝盖疼痛越来越严重，使得她更不愿意运动了，陷入了恶性循环。

65岁的「あ・らかん」只用了不到2年半的时间，激减了21kg，身体状态回春，面对生活也变得更加积极。

直到60岁后，「あ・らかん」下定决心减肥，并开始接触在健身和肌力训练。虽然一开始练习时少不免受伤，但她都一一咬牙坚持下来。从2023年9月至今，不到2年半的时间，她成功瘦下21kg（约46磅）。不只身体变得更轻盈，她也感觉自己越来越健康，身体检查结果大有改善，数据更显示她的身体年龄逆转10多岁。随著每一天努力克服自我、体验成就感，为她建立起了自信。如今的她面对生活变得更加积极乐观，「我感到无比快乐和幸福」。她公开了自己28个月来的运动习惯和生活改变。

1. 每天早晚测量体重和血压

早上起床后第一件事，就是测量体重和血压。这是「あ・らかん」在开始减肥后养成的例行习惯。透过这样的习惯，她逐渐掌握自己的身体状况、体重和饮食之间的关系。晚上浸浴前，她会再量一次体重，记录当天的体重变化。

2. 恒常运动锻炼

她习惯在下午去健身室锻炼3个小时，包括肌力训练和使用跑步机。经过两年多的努力，她逐渐掌握了个中诀窍，能够有意识地针对特定肌肉群进行训练，达到高效燃脂又不至于太累的目标。

步行时速度设定在6-10km/h，坡度设定在4-8%。

略微增加坡度，速度5km/h，快步走40分钟。

锻炼结束后，进行简单的伸展运动作结。

3. 饮食均衡但不沉闷

平日里，「あ・らかん」和丈夫的三餐都是她准备的。为了配合肌力训练，她非常注重摄取健康蛋白质。除了鸡胸肉和瘦牛肉，还会加入白身鱼、吞拿鱼、鱿鱼、虾子和扇贝的料理。虽然注重少盐、少油和营养均衡，但她认为如果食物吃起来像饲料一样，就毫无乐趣可言了。因此她非常用心钻研新煮法，希望能够享受美食。如果早上要到医院覆诊，她和丈夫会一起去咖啡店或家庭餐厅吃早午餐，偶尔的外食也让她十分期待。

4. 让日子过得充实

「あ・らかん」每日的生活相当充实。除了准备三餐和例行家务，她有不少个人爱好，更是一位自由编辑。在不去健身室的日子，她会在家里写稿子、遥距学习大学的课程或者做针线活。每周也有一两天会和丈夫出门购物。晚饭后，她会看一阵子电视，然后是每日最放松的时刻——浸浴。她通常会晚上11点去睡觉。

因为身体状况变好，她最近开始透过手机APP找一些兼职和短期工作，例如餐厅、日间托儿等，体验了很多不一样的生活乐趣，不再因为老化而感到焦虑，她觉得这些都是健身给她带来的好处。

延伸阅读：51岁碧咸嫂Victoria冻龄秘诀大公开 自律4招保持完美身材 每天必喝哪些天然养生饮品？

---

相关文章：

「拍照只敢躲在最后」238磅女生逆转人生 一年减掉半个自己 告别糖尿病、多囊：不再自卑

168断食容易破功？研究证「隔日断食」减肥法效果更好 3步骤轻松执行周末聚餐都没问题

必做5大抗衰老运动 90岁后仍容颜不老活力四射 这动作做30秒也有效！

瘦得太快非好事？营养师揭5大减肥陷阱 必学3招瘦身不复胖