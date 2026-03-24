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幸福肥是真的！研究揭同居越久越易增磅女生风险更高！情侣一起减肥瘦更快？

减肥运动
更新时间：20:00 2026-03-24 HKT
发布时间：20:00 2026-03-24 HKT

热恋中的人，似乎比单身时更容易胖。坊间常说恋爱中的人会出现「幸福肥」，原来这不是玩笑，而是有真凭实据的科学现象！美国北卡罗来纳大学（UNC）一项大型追踪研究证实，步入同居或婚姻关系后，体重确实会出现显著上升，其中女性的肥胖风险更可激增高达63%。个中原因到底是甚么？如何避免双双增磅？

研究揭同居5年或以内未婚女性肥胖风险增63%

根据《National Library of Medicine》，北卡罗来纳大学针对近8,000名参与者进行了长达数年的追踪分析。他们使用了来自美国青少年健康纵向研究（NLSAA）的2组数据集：

  1. 6949名美国青少年的追踪数据，直至成年。
  2. 1293对恋爱、同居和已婚伴侣，包括体格测量数据。

研究分析伴侣同居时长与肥胖风险之间的关系。透过预测肥胖、中高强度体力活动和使用电子萤幕时间的一致性，并根据恋爱关系和与伴侣同居的时间长短进行分析。结果如下：

女性同居时间越长越易持续增磅

数据显示，从单身或拍拖阶段转变为同居或已婚状态后，肥胖的机率会大幅飙升，结婚人士变得肥胖的机率是仅处于约会阶段人士的2倍。研究更发现了男女发胖的危险期有所差异：

  • 女性在与伴侣同居1年后，肥胖风险便开始显著增加，同居5年或以内的未婚女性肥胖风险更激增63%，且同居时间越长越易持续增磅。
  • 男性的体重暴升期，则主要集中在同居后的第1-2年之间。

共同生活隐藏的致胖陷阱

研究指，相爱会让人变胖的关键在于共享生活环境。数据显示，当2人同居达2年或以上，双方的生活习惯会互相影响，无论是变胖的机率、缺乏中高强度运动的习惯，还是看电视等久坐的时间，两人都会变得极为相似。

专家解释，步入稳定关系后，进餐时间往往变得更具仪式感，不知不觉间摄取了更多热量。加上婚后或同居后，2人一起窝在沙发上看电视的静态时光，渐渐取代了单身时的运动习惯，活动量大减，成为发胖的元凶。与伴侣共同生活时间较长的人更容易发生肥胖，这表明共同的家庭环境因素可能导致肥胖的变化。哈佛大学与弗雷明汉心脏研究也有类似的结论：若伴侣其中一方变胖，另一方发生肥胖的机率将提升37%。这种镜像效应在同居后尤为明显。

不过，不要因此把同居当成变胖的借口，伴侣也可以是彼此最好的减肥「神队友」。有研究证实了减肥的「涟漪效应」，若同住的伴侣一起实行减肥计划，共同调整饮食与运动习惯，12周内平均可减重4.7kg，效果是一个人默默努力的1.38倍；即使是未刻意减重的伴侣，也会跟著对方变瘦，体重平均减轻2kg。

延伸阅读：2款1500 kcal减肥急救餐单！营养师教三餐饱住瘦 推介23种去水肿食物

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