蒸肉饼比椒盐猪排高卡？16款两餸饭热量大比拼 营养师推介低卡之选

两餸饭是不少港人的午餐首选，但款式五花八门，暗藏不少致肥陷阱。有营养师拆解16款常见两餸饭菜式的热量，其中看似较健康的「蒸肉饼」，卡路里竟然比香口的「椒盐猪扒」更高。到底哪款菜式较低卡？

16款两餸饭热量大比拼 蒸肉饼比椒盐猪排高卡？

「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，港式快靓正的镬气小炒俘虏越来越多人，两餸饭是不少香港打工仔常见选择之一。她为大家拆解16款常见两餸饭菜式的卡路里，由高至低排列如下：

16款常见两餸饭热量排行榜：

16款两餸饭热量大比拼

16款两餸饭热量大比拼

16款两餸饭热量大比拼

16款两餸饭热量大比拼

16款两餸饭热量大比拼：

鱼香茄子：1000kcal 咕噜肉：950kcal 京都骨：820kcal 蒸肉饼：730kcal 椒盐猪排：680kcal 麻婆豆腐：610kcal 凉瓜牛肉：560kcal 宫保鸡丁：480kcal 虫草花蒸鸡：440kcal 豉汁蒸仓鱼：384kcal 西兰花炒牛肉：375kcal 番茄炒蛋：368kcal 粉丝蒸蛏子：320kcal 蒸水蛋：260kcal 腐乳通菜：240kcal 蒜蓉炒生菜：192kcal

Ariel特别点名以下3款高热量「邪恶」之选，大家选择时要多加留意：

咕噜肉：一份咕噜肉含有约950卡路里和高达86克的脂肪。由于当中混入肥猪肉，裹上面粉后再经油炸，最后配上甜腻的酱汁，绝对是高热量、高脂肪的致肥选择。 蒸肉饼：别以为蒸就一定健康，由于蒸肉饼大多使用大量肥猪肉制成，一份便含有约730卡路里和60克的脂肪。 鱼香茄子：热量高达约1000卡路里，脂肪含量亦有88克。这不仅因为当中含有肥猪肉，更因为茄子本身极度吸油，在烹调过。

营养师推介低卡之选 这款蛋白质更丰富

想吃得健康又饱肚？Ariel亦推荐了以下3款低热量的健康之选：

蒸水蛋：蒸水蛋一份仅含约260卡路里和24克脂肪，是低热量且蛋白质丰富的绝佳选择。 豉汁蒸鱼：一份豉汁蒸鱼的热量约为384卡路里，脂肪更只有18克。不过豆豉酱的钠含量偏高，进食时应尽量避免将酱汁全部吃完。 虫草花蒸鸡：虫草花蒸鸡含有约440卡路里和26克脂肪，如果选择去皮食用，脂肪含量更会进一步降低。

资料来源：注册营养师Ariel

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