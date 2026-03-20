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蒸肉饼比椒盐猪排高卡？16款两餸饭热量大比拼 营养师推介低卡之选

减肥运动
更新时间：11:00 2026-03-20 HKT
发布时间：11:00 2026-03-20 HKT

两餸饭是不少港人的午餐首选，但款式五花八门，暗藏不少致肥陷阱。有营养师拆解16款常见两餸饭菜式的热量，其中看似较健康的「蒸肉饼」，卡路里竟然比香口的「椒盐猪扒」更高。到底哪款菜式较低卡？

16款两餸饭热量大比拼 蒸肉饼比椒盐猪排高卡？

「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，港式快靓正的镬气小炒俘虏越来越多人，两餸饭是不少香港打工仔常见选择之一。她为大家拆解16款常见两餸饭菜式的卡路里，由高至低排列如下：

16款常见两餸饭热量排行榜：

16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼
16款两餸饭热量大比拼

16款两餸饭热量大比拼：

  1. 鱼香茄子：1000kcal
  2. 咕噜肉：950kcal
  3. 京都骨：820kcal
  4. 蒸肉饼：730kcal
  5. 椒盐猪排：680kcal
  6. 麻婆豆腐：610kcal
  7. 凉瓜牛肉：560kcal
  8. 宫保鸡丁：480kcal
  9. 虫草花蒸鸡：440kcal
  10. 豉汁蒸仓鱼：384kcal
  11. 西兰花炒牛肉：375kcal
  12. 番茄炒蛋：368kcal
  13. 粉丝蒸蛏子：320kcal
  14. 蒸水蛋：260kcal
  15. 腐乳通菜：240kcal
  16. 蒜蓉炒生菜：192kcal

Ariel特别点名以下3款高热量「邪恶」之选，大家选择时要多加留意：

  1. 咕噜肉：一份咕噜肉含有约950卡路里和高达86克的脂肪。由于当中混入肥猪肉，裹上面粉后再经油炸，最后配上甜腻的酱汁，绝对是高热量、高脂肪的致肥选择。
  2. 蒸肉饼：别以为蒸就一定健康，由于蒸肉饼大多使用大量肥猪肉制成，一份便含有约730卡路里和60克的脂肪。
  3. 鱼香茄子：热量高达约1000卡路里，脂肪含量亦有88克。这不仅因为当中含有肥猪肉，更因为茄子本身极度吸油，在烹调过。

营养师推介低卡之选 这款蛋白质更丰富

想吃得健康又饱肚？Ariel亦推荐了以下3款低热量的健康之选：

  1. 蒸水蛋：蒸水蛋一份仅含约260卡路里和24克脂肪，是低热量且蛋白质丰富的绝佳选择。
  2. 豉汁蒸鱼：一份豉汁蒸鱼的热量约为384卡路里，脂肪更只有18克。不过豆豉酱的钠含量偏高，进食时应尽量避免将酱汁全部吃完。
  3. 虫草花蒸鸡：虫草花蒸鸡含有约440卡路里和26克脂肪，如果选择去皮食用，脂肪含量更会进一步降低。

资料来源：注册营养师Ariel

延伸阅读：叉烧饭/烧肉饭哪个最肥？烧味卤水卡路里大比拼 营养师教吃饭做多1步即减225卡

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