臭豆腐未算最邪恶？15款豆制品卡路里蛋白质大比拼 营养师推介高蛋白之选
更新时间：11:00 2026-03-17 HKT
发布时间：11:00 2026-03-17 HKT
发布时间：11:00 2026-03-17 HKT
豆制品向来被视为健康食材，更是素食者的主要蛋白质来源。但原来不同种类的豆制品，热量可以相差极远。有营养师拆解15款常见豆制品的卡路里和蛋白质含量，发现有豆制品热量竟高达752kcal。到底哪些豆制品蛋白质含量最高？
15款豆制品卡路里蛋白质大比拼 臭豆腐未算最邪恶？
「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，豆制品是素食者补充蛋白质的绝佳选择，不过经过油炸处理的豆制品。热量都会较高。她特别列出15款常见豆制品及豆制品料理的热量：
15款常见豆制品热量（由高至低排列）：
1.响铃
- 热量：752kcal
- 蛋白质：16
2.生根
- 热量：660kcal
- 蛋白质：31
3.腐竹
- 热量：410kcal
- 蛋白质：44
4.臭豆腐
- 热量：375kcal
- 蛋白质：15
5.豆卜
- 热量：294kcal
- 蛋白质：20.5
6.豆腐皮
- 热量：208kcal
- 蛋白质：25.3
7.百页豆腐
- 热量：195kcal
- 蛋白质：13.4
8.豆腐干
- 热量：161kcal
- 蛋白质：17
9.油豆腐角
- 热量：158kcal
- 蛋白质：12.5
10.甜豆浆
- 热量：145kcal
- 蛋白质：15
11.豆奶
- 热量：95kcal
- 蛋白质：8
12.咸豆浆
- 热量：94kcal
- 蛋白质：15P
13.板豆腐
- 热量：81kcal
- 蛋白质：8.5
14.玉子豆腐
- 热量：79kcal
- 蛋白质：7
15.滑豆腐
- 热量：51kcal
- 蛋白质：4.9
进食豆制品4个贴士 高蛋白首选这3种
不同的制作过程会导致热量出现巨大差异，Ariel亦提供以下4个贴士：
- 百页豆腐除了大豆蛋白外，制作时会添加额外的大豆油、淀粉质及调味料，导致其油脂含量可高达一般豆腐的三倍。加上其蜂巢状的质地，令它在烹调时更易吸收酱汁及油分，热量因而相对较高。
- 板豆腐是将黄豆浆透过较大压力挤出多余水分凝结而成，因此其含水量比一般豆腐低，质地亦较为结实，热量介于板豆腐与软豆腐之间。
- 豆浆是将黄豆经过研磨和过滤而成，营养价值较高，富含植物蛋白质及多种维他命。而豆奶则是在豆浆的基础上经过后期加工，加入了糖、水分、钙质等其他成分。
- 若希望补充高蛋白质，可选择蛋白质密度较高的豆制品。板豆腐、豆腐干以及豆浆亦是相当不错的选择。它们富含优质蛋白质，有助于肌肉修复并提供饱足感。
延伸阅读：拣错豆腐易致肥？营养师推介22款低脂豆腐 硬豆腐/滑豆腐/日式豆腐
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