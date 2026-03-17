臭豆腐未算最邪恶？15款豆制品卡路里蛋白质大比拼 营养师推介高蛋白之选

豆制品向来被视为健康食材，更是素食者的主要蛋白质来源。但原来不同种类的豆制品，热量可以相差极远。有营养师拆解15款常见豆制品的卡路里和蛋白质含量，发现有豆制品热量竟高达752kcal。到底哪些豆制品蛋白质含量最高？

15款豆制品卡路里蛋白质大比拼 臭豆腐未算最邪恶？

「安曼营养」注册营养师Ariel在IG分享指，豆制品是素食者补充蛋白质的绝佳选择，不过经过油炸处理的豆制品。热量都会较高。她特别列出15款常见豆制品及豆制品料理的热量：

15款常见豆制品热量（由高至低排列）：

1.响铃

热量：752kcal

蛋白质：16

2.生根

热量：660kcal

蛋白质：31

3.腐竹

热量：410kcal

蛋白质：44

4.臭豆腐

热量：375kcal

蛋白质：15

5.豆卜

热量：294kcal

蛋白质：20.5

6.豆腐皮

热量：208kcal

蛋白质：25.3

7.百页豆腐

热量：195kcal

蛋白质：13.4

8.豆腐干

热量：161kcal

蛋白质：17

9.油豆腐角

热量：158kcal

蛋白质：12.5

10.甜豆浆

热量：145kcal

蛋白质：15

11.豆奶

热量：95kcal

蛋白质：8

12.咸豆浆

热量：94kcal

蛋白质：15P

13.板豆腐

热量：81kcal

蛋白质：8.5

14.玉子豆腐

热量：79kcal

蛋白质：7

15.滑豆腐

热量：51kcal

蛋白质：4.9

进食豆制品4个贴士 高蛋白首选这3种

不同的制作过程会导致热量出现巨大差异，Ariel亦提供以下4个贴士：

百页豆腐除了大豆蛋白外，制作时会添加额外的大豆油、淀粉质及调味料，导致其油脂含量可高达一般豆腐的三倍。加上其蜂巢状的质地，令它在烹调时更易吸收酱汁及油分，热量因而相对较高。 板豆腐是将黄豆浆透过较大压力挤出多余水分凝结而成，因此其含水量比一般豆腐低，质地亦较为结实，热量介于板豆腐与软豆腐之间。 豆浆是将黄豆经过研磨和过滤而成，营养价值较高，富含植物蛋白质及多种维他命。而豆奶则是在豆浆的基础上经过后期加工，加入了糖、水分、钙质等其他成分。 若希望补充高蛋白质，可选择蛋白质密度较高的豆制品。板豆腐、豆腐干以及豆浆亦是相当不错的选择。它们富含优质蛋白质，有助于肌肉修复并提供饱足感。

资料来源：「安曼营养」注册营养师Ariel（获授权转载）

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