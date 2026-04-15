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日本「扁平足救星」鞋垫日走万步也不累？ 物理治疗师：长期依赖会令足部肌肉变懒

减肥运动
更新时间：15:59 2026-04-15 HKT
发布时间：15:59 2026-04-15 HKT

不少港人在复活节期间外游日走万步，舒服鞋垫可以有助减轻疲劳。一款日本「暴走鞋垫」在网络上惹起热议，不少网民声称穿上后「日行万步都不累」，更形容为「扁平足救星」，价格仅百多元，较市面数百元的功能性鞋垫便宜，吸引不少人抢购。《星岛头条》记者Sammi实测后，发现鞋垫的确有支撑效果，即使连续行走一小时，双脚亦不感疲累。而注册物理治疗师则表示，此类足弓支撑鞋垫虽然能帮助支撑内侧足弓，但这类产品只能「治标」，无法根治足部问题，长期使用更有机会令脚底肌肉变「懒」。

大热日本「扁平足救星」鞋垫　记者实测海滨走足一小时

该款鞋垫来自日本品牌「Ashimaru」，有不同硬度及款式选择，最平逾百元就能入手。《星岛头条》记者Sammi有轻微扁平足，平时走路约半小时，小腿、关节及脚踝便会感到酸痛。她试穿日常款式的鞋垫，并沿著海滨行走一小时作测试。Sammi表示，穿上鞋垫后感觉与平时截然不同，「感觉到足弓位置有东西顶住，走起来压力没那么大」，她指行走后指双脚未感疲累，小腿及脚踝亦完全没有痛感，更形容「甚至觉得可以跑步」。

最近在网上大热的日本暴走鞋垫，不少人称穿上后「日走万步都不累」。
最近在网上大热的日本暴走鞋垫，不少人称穿上后「日走万步都不累」。
记者Sammi试穿该鞋垫的日常款，于将军澳海滨行走一小时实测。
记者Sammi试穿该鞋垫的日常款，于将军澳海滨行走一小时实测。
注册物理治疗师卢浩锵指，鞋垫虽然有用，但不能取代专业矫形鞋垫。
注册物理治疗师卢浩锵指，鞋垫虽然有用，但不能取代专业矫形鞋垫。
注册物理治疗师卢浩锵表示，此产品是「足弓支撑鞋垫」，扁平足主因是内侧足弓塌陷，而鞋垫的承托正好能改善此情况。
注册物理治疗师卢浩锵表示，此产品是「足弓支撑鞋垫」，扁平足主因是内侧足弓塌陷，而鞋垫的承托正好能改善此情况。

物理治疗师：提供足弓支撑　减轻肌肉负荷

为何这款鞋垫效果如此显著？注册物理治疗师卢浩锵解释，这类产品本质是「足弓支撑鞋垫」，优点在于设计较薄，而且是四分三掌的长度，容易放进大部分鞋履中。他指出，扁平足主因是内侧足弓塌陷，而鞋垫的承托正好能改善此情况。

至于为何能减轻疲劳，他解释，都市人日常步行量不大，当去旅行等需要长时间行走的情况下，双脚负荷会突然大增。鞋垫的足弓支撑能分担脚底肌肉所需的力量，从而令人「走起来没那么累」。他补充，这与纯粹柔软的矽胶鞋垫不同，后者只能提供缓冲作用，无法改善足弓形态。

四大注意事项　过份依赖鞋垫有机会令肌肉变「懒」

虽然鞋垫有一定辅助作用，但卢浩锵提醒市民需注意以下几点：

1. 滑动问题：四分三掌的设计或会在鞋内滑动，导致每一步的支撑位置不一。

2. 鞋款限制：若配搭鞋底过厚、过软的「海绵底」鞋，会令鞋垫失去稳定性，如同放在棉花上，无法发挥承托力。此外，亚洲人脚板较阔，鞋垫可能不适合窄身鞋。

3. 肌肉或变懒：长期过度依赖鞋垫支撑，有机会令脚底肌肉因缺乏锻炼而变「懒」。

4. 不能取代专业矫形鞋垫：鞋垫的作用是穿戴时感到舒适，并不能根治足部问题。而且每个人左右脚的问题都不一，因此无法取代专业矫形鞋垫。物理治疗师比喻：「这就如近视戴眼镜，并不会令近视消失。」

他强调，若不穿鞋垫便感到不适，代表足部可能存在根本问题，应寻求专业意见。这类现成鞋垫亦无法取代度身订做的专业矫形鞋垫，因为每个人的足部问题及所需支撑都独一无二，专业订制的承托效果始终有分别。

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