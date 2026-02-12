用贴的「瘦瘦针」想瘦哪里就贴哪里 比注射更安全？专家公开减肥贴片原理/成分/副作用

在外国社交媒体上，「减肥贴片」正在取代「瘦瘦针」成为一股新兴潮流。甚至声称只需将它贴在想瘦的部位，例如肚腩、手臂或大腿上，就能燃烧脂肪、促进新陈代谢。听起来方便又安全，完全就是想快速减小腹、瘦大腿的懒人恩物。不过，减肥贴片的效果真的有如此神奇吗？背后可能有哪些潜在的风险和副作用？

用贴的「瘦瘦针」？减肥贴片原理是甚么？

「减肥贴片」，又称GLP-1贴片。根据《Women's Health》报道，美国肥胖医学专家及运动生理学家Dr. Charlie Seltzer表示，这些贴片的原理是利用「经皮吸收」技术，让有效成分直接透过皮肤渗入体内，绕过消化系统，达到全身烧脂的效果。

减肥贴片功效成疑

不过，对于「减肥贴片」的成效，多位肥胖医学专家均表示质疑。这类产品最常见的成分包括小蘗碱、肉桂萃取物、绿茶提取物、苦橙提取物、藤黄果等。虽然有研究显示，当中部分物质可能有助于减低BMI、对减重有轻微帮助，但仍然需要更多大型研究支持。

Dr. Seltzer表示，虽然这些活性成分确实能提高心率或加速新陈代谢，但它们的效果往往微乎其微。而且目前并没有足够的科学实证，证明这些贴片中的成分能有效透过皮肤吸收，并带来任何减重益处。从生理学角度看，单一成分，而且是微量、断续的剂量，根本不可能对全身的脂肪或新陈代谢产生有意义的影响，哪怕只是辅助减肥。

既然无效，为甚么「减肥贴片」突然兴起，成为炙手可热的瘦身产品？他强调，人们之所以会抱有期望、甚至觉得有效，主要是因为网络上充斥著各种关于「潮流成分」能帮助减重的宣传。

美国内科医生及肥胖医学专家Dr. Jorge Moreno则指出，「减肥贴片」的效果与贴的位置无关，因为如果经皮吸收贴片真的有效，那么贴在哪个位置都应该有效果。「但事实是没有任何证据显示它们有效。」

声称「全天然」不等于安全 恐致心悸皮肤过敏副作用

「减肥贴片」除了功效成疑，更大的问题是安全风险。「减肥贴片」并不受美国食品药物管理局（FDA）等机构监管，其标示的成分是否属实、实际含量有多少，消费者根本无从稽考，更可能没有经过安全测试。

美国肥胖医学专家Dr. Dina Peralta-Reich警告，这类产品声称「全天然」，但往往混合了多种物质，当中可能含有导致不良反应的刺激物，引发恶心、头痛、心悸、皮肤发炎过敏等副作用。例如上述的苦橙提取物，当中含有「辛弗林」的物质，其作用类似「麻黄碱」。麻黄碱因被证实会引致心脏病、中风甚至死亡等严重风险，早已被FDA明令禁止用于减肥产品。 虽然辛弗林的结构略有不同，但其安全性及减肥效果仍备受质疑。

Dr. Seltzer强调，由于这类贴片本身并没有甚么作用，因此一般也不会对健康造成太严重的危害。不过，在尝试任何类型的减肥产品之前，都应该先咨询医生。最有效、最安全的减重方法，始终离不开均衡健康的饮食和规律的体能活动。

