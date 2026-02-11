饮乌龙茶睡觉也燃脂！营养师推介6款消脂瘦身茶 轻松排油、助眠兼抗衰老

想成功减脂瘦身，每日饮足2000-3000ml水分、促进新陈代谢是基本步！但对于很多人来说，每日都喝淡而无味的清水，实在是一种挑战，更遑论养成习惯。有营养师推介6款无糖茶饮，不只能补充水分，更有消脂、抗衰老等功效，绝对是含糖饮品的健康替代品的最佳选择。

营养师朱瑞君在Facebook专页发文指，比起会越喝越胖的含糖饮料，不少研究证实，无糖茶饮对身体好处极多，不仅能帮助消脂、促进新陈代谢，当中丰富的抗氧化物更能延缓衰老。她推介6款经科学证实、有助燃脂瘦身的茶饮。

6大消脂瘦身茶 排油助眠抗衰老

1. 普洱茶：阻隔脂肪吸收，养胃助眠

普洱茶含有丰富的儿茶素，有助提升脂肪燃烧效率。同时，还含有一种「水解型鞣酸单宁」的多酚类，名为「普洱消脂素」(Strictinin) 的关键成分，研究发现有效抑制饮食中部分脂肪的吸收，让其直接经排便排出体外，却又不会引致腹泻。10年以上的野生古树普洱的「普洱消脂素」的含量，更可能是一般普洱茶的5-6倍之高。

另外，普洱茶的发酵过程会产生益生菌，有助改善肠道健康；经过正确冲泡程序（如润茶、洗茶）的普洱茶，更能发挥养胃、促进睡眠的效果。有研究建议连续饮用12周，有助减少脂肪囤积。

2. 绿茶：运动前饮用，燃脂效率激增

绿茶有两大王牌消脂成分——儿茶素与咖啡因。它们能产生协同作用，有效将脂肪细胞内的脂肪释放至血液中分解，作为能量供肌肉使用。饭后喝绿茶亦有助稳定血糖水平，减少血糖波动，令人在两餐之间不易感到饿，从而减少吃零食的意欲。

若想将燃脂效果最大化，建议在运动前30分钟饮用绿茶。研究证实可大为提升运动期间的脂肪燃烧效率达17%。

3. 马黛茶：提升代谢，减少压力性进食

源自南美的马黛茶含有一种名为「马黛因」的成分，效果类似咖啡因，有效提升新陈代谢及能量水平，增强运动效果，帮助燃烧更多卡路里。马黛茶还有放松效果，有助缓解焦虑情绪，从而减少「压力性进食」，亦能减慢胃部排空速度，提升饱足感，让人不会轻易「食过量」。

4. 乌龙茶：睡眠中持续燃脂

乌龙茶中的茶多酚、儿茶素及咖啡因，能有效促进脂肪氧化，提高身体的能量消耗。有研究指出，每日饮用乌龙茶，持续14天，可使脂肪燃烧效率增加20%。特别的是，虽然乌龙茶含有咖啡因，但相比其他茶类较不影响睡眠周期，意味著能够让身体在睡眠期间，维持较佳的燃脂状态。

5. 白茶：抑制新脂肪细胞形成

白茶是所有茶叶中加工程度最低的，因此保留了极高含量的抗氧化物及燃脂成分儿茶素。它不仅有助加快现有脂肪细胞的分解，更能有效阻止新的脂肪细胞形成。而且白茶的风味淡雅清甜，适合不喜欢浓茶味道的人。

6. 南非国宝茶：控制食欲

不含咖啡因的南非国宝茶，是另一款减肥好帮手。研究发现，它能提升身体分泌「瘦素」，这种荷尔蒙是调节食欲、控制体重的关键。南非国宝茶还有阻止新脂肪细胞形成的好处，并加速脂肪代谢。

