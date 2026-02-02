女子用瘦瘦针4个月减近50磅 停药即暴食如「断片」 《BBC》解构后遗症风险

比起传统的节食和运动减肥，近年开始流行使用GLP-1减重针剂。不只瘦得快，更不再需要靠意志力控制食欲，因此令「瘦瘦针」越来越受到追捧。就连世衞早前都「开绿灯」，宣布「有条件推荐」使用「瘦瘦针」减肥。不过，这种药物并非毫无副作用，更可能令人上瘾。《BBC》节目先前邀请了多位使用者亲身分享用药副作用及停止使用时面临哪些困难。

女子用瘦瘦针4个月激瘦近50磅 停药即断片暴食

英国《BBC News》的节目《What Happens When You Stop "Skinny Jabs"?》访问了多位曾经使用GLP-1减重针剂减肥的肥胖人士。他们大多都是因为多次减肥无效或复胖，在遍寻不到更有效的方法，才开始使用瘦瘦针。

在健身产业工作的Tanya Hall，一直以来都因为身形较为臃肿而不被信任，使用减重针剂的初衷是希望客人更重视她的专业意见，在最初使用瘦瘦针的4个月期间，一直饱受副作用折磨，觉得恶心、几乎每天都头痛，完全没法好好睡觉，更大把大把地掉头发，但成果让她非常满意，体重激减了近50磅，更享受到身边人对她的赞美。

过程中她曾数次决定停药，但都只是坚持了3天便开始失控大量进食，「就像被下了指令般，根本没有意识到自己在暴食」，使她觉得非常震惊和可怕。她坦言，瘦瘦针会令人产生依赖，但因为不想食欲失控、想维持前所未有的苗条身材等原因，使她无法放弃，至今已经使用了19个月，其表示「我会想办法一直使用。」

瘦瘦针减肥效果易恐人上瘾

另一位用家Ellen Ogley因为癌症药物的缘故，导致体重大幅增加，几乎要放弃子宫切除手术。她使用了减重针剂22周，减掉了约50磅。但其实在中间已经达到了最初的减重目标，却又为了追求更低的BMI而继续使用。后来因为担心上瘾才决心停药。她表示，很多人一旦停药，体重就会快速回升。这是因为他们没有了药物帮忙控制食欲，就没有办法自行继续维持热量赤字，「因此需要做的是在用药的同时改变生活方式，并在停药之后继续保持。」

另一位男士Darren Ratcliffe则将使用减重针剂视为快速减肥捷径。他花了2000英镑（约HK$21300），在8个月内大幅减下约55磅。最终因为费用高昂及药物渐渐没有效用而决定停用。但在停药后，他的食欲大增，「即使你知道自己已经吃得够多，但大脑告诉你还在饿。」

瘦瘦针有哪些副作用？停药后暴食体重反弹难避免？

专家指出，GLP-1减重针剂主要的副作用包括胃痛、腹痛、头痛、掉发等，少数人会出现严重的症状，例如每100-1000人就会有1个人出现可能威胁性命的胰脏炎，也有机会导致营养不良，有些针剂甚至可能会降低避孕药的效果。而且由于这些药物还很新，长期使用的风险尚不完全清楚。

除了药物本身的副作用，停药对于使用者的身心影响也非常巨大。首当其冲的是食欲明显增强。全科医生Dr. Hussain Al-Zubaidi提到，很多病人形容渴望进食的念头（Food Noise）如雪崩和海㴋般汹涌。食欲甚至在停药的隔天就回来。体重反弹的问题也极为常见，因为身体可能会进入生存模式，试图恢复减掉的体重，为了储存脂肪以备不时之需。有研究表明，在停止用药后的1-3年内，可能会恢复约60-80%的体重。

还有在心理方面，体重快速下降之后如同令人彻底改头换脸，一旦体重回复以往水平，有些人可能会因此感到沮丧。他强调指，这是由于使用者并没有对生活习惯做出任何有意义的改变，就能够令体重显著下降。一旦他们停药后，如果不能确保饮食和生活都作出重大、积极的调整，无所避免就会面临体重反弹的问题。

他建议，大众在用药前应了解长期使用GLP-1药物的影响，并权衡其益处和未知风险，并从一开始就与医生讨论健康目标和停药策略。停止使用前也应该要做好体重增加的心理准备，并专注于整体健康，而不仅仅是体重；并建议逐步降低剂量，避免食欲在一天之内发生巨大变化。

瘦瘦针为何能够快速减轻体重？

专家解释，GLP-1药物的作用方式是模仿身体进食后释放的天然激素。这种激素有助于调节血糖和食欲。在使用时，药物会促使胰脏在需要时释放胰岛素，阻止另一种激素升高血糖，并减慢消化，使饱足感维持更长时间。GLP-1透过这种机制帮助减少食欲和「食物噪音」，令卡路里摄入量大减，这种规律的热量赤字会随著时间的推移令体重减轻。

