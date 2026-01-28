Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨代运动助促进长者健康 专家教3大贴士 善用科技带长辈运动

减肥运动
2026-01-28
2026-01-28

香港长者普遍运动不足，每日久坐逾10小时更会显著增加认知障碍风险。世界衞生组织建议所有健康的65岁及以上长者，每星期应进行至少150至300分钟中等强度的带氧体能活动。要鼓励长者走出家门，年轻人不妨善用科技，发挥创意，带长辈一起运动，藉跨代共融运动，提升彼此身心健康与家庭关系。

跨代运动助促进长者健康 专家教善用科技带长辈运动

由香港都会大学进行的「Connect Active Programme」研究发现，跨代运动能显著提升长者的体能与生活质素。长者参与为期6星期、每周两小时，并辅以手机 App 支援的「长幼结伴步行」后，在6分钟步行测试的体能表现，以及世衞生活质素指标的评分，均有明显进步。

结果亦显示，年轻人评价家庭关系的分数同样有所提升，他们陪伴长者步行，不仅改善彼此健康，更能拉近两代距离，促进沟通与互信，实践「两代一齐郁，身心都有益」。

【同场加映】长者患肌少症易骨折 专家教3个家居运动增肌 腰膝痛/体弱也做到

 

年轻人的数码「法宝」

年轻一代作为「数码原住民」，正好填补长者在资讯科技上的缺口。不妨参考以下3个建议，善用年轻人的科技优势，让跨代运动变得更有趣、更安全：

1. 善用运动App ：将每一步「成就解锁」

社交运动追踪应用程式Strava 操作简单，能记录步行、慢跑、单车等运动数据，同时设社交互动功能。

  • 自动记录距离、步数、时间；
  • 可与子女互加好友、互相「Kudos」（点赞）鼓励；
  • 记录成果，长者看见自己的进步，运动更有动力。

2. Google Maps 带路无难度

年轻人可协助长者使用 Google 地图，一起挑选难度适中、风景优美的行山路线，如港岛区的红香炉峰，由宝马山巴士站出发，仅需短程步行，便能登顶饱览维港美景，新手也能轻松完成。年轻人担任长者的「导游」，善用手机导航，一同享受探索新景点的乐趣。

3. 发掘城市绿洲

可与长者前往城市绿化空间，例如西九文化区艺术公园、海滨长廊，一起散步、伸展和「打卡」，同时欣赏维港景色，将运动变成家庭日活动。

长幼结伴「郁多啲」

要改善长者运动不足的问题，年轻一代善用科技与创意，可成为长者健康生活的引路人。善用网上资讯，发掘平坦易行的隐世路径，或带长者一起到郊外「打卡」拍照，亲近大自然。年轻人的陪伴，往往是长者动起来的最大动力。

撰文专家履历：香港都会大学护理及健康学院教授 谢敏仪

注册护士、香港大学医学院博士，长期从事老人科教学及研究，专注于非药物疗法与疼痛管理。在护理教育、长者健康及公共卫生领域具备深厚专业知识，并于国际期刊发表逾百篇研究成果，积极推动护理专业发展及社区健康服务。

