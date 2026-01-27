中女变靓｜5XL女子靠4招减51公斤穿回S码裤子 身体年龄回春至27岁
【健康减肥】40岁后代谢慢，减肥注定失败？台湾一位42岁女医护人员体重曾达104公斤，后来仅透过实行4个生活习惯，成功在短短一年多减去51kg，身体年龄更由69岁奇迹回春至27岁。
健康减肥｜42岁女医护曾重达104kg 两度减肥失败告终
卫生福利部彰化医院在其Facebook专页指，42岁女医护人员吴雅婷在2024年6月时，体重一度高达104kg，当时她刚转换岗位，需要亲自面对大众分享健康资讯。然而，自己破百公斤的体重，无疑是最差的示范，让她深感气馁。她坦言：「我自己胖到这么大只，还要帮民众做预防保健、癌症防治，实在一点说服力都没有。」
随著年纪增长，她深知肥胖对各器官及关节的负担，及对生理期及荷尔蒙的影响是很大的，因此她再一次下定决心，再次开始减肥。由于这不是她第一次减肥，20岁时，她就曾靠减肥药瘦了35公斤，30岁时又靠鸡尾酒药物疗法瘦了30公斤，但是都因没有建立健康的饮食及生活习惯，后来还是复胖。
健康减肥｜靠4招大减51kg 身体年龄回春至27岁
对于减肥的功效，吴雅婷表示：「所有的药物和保健品，都只是辅助，不是仙丹。」因此，她根据院内减肥班的以下4大饮食原则，彻底调整生活习惯：
1. 建立健康饮食原则
三餐以均衡饮食及原型食物为主，以前每周可能吃3次炸物便当或盐酥鸡，现在则每月最多吃一次。家中若有月饼、蛋糕等点心，她学会「用眼睛吃」，看著家人吃就感到满足，坚决避免油炸与高糖食物，水果则选择等低糖品项。
2. 每日走路1小时以上
把运动融入生活是她的核心理念，就算下雨也穿著雨衣出门坚持走路。这件看似小事，却成为她减肥最大的武器，靠著这个习惯，有效地燃烧脂肪、启动代谢。
3. 补水
她坚持每天根据「体重（公斤）乘以40c.c.」的计算方式，喝够足量的水份，这不仅帮助代谢废物、抑制食欲，还能让皮肤更有光泽。此外，她偶尔会喝无糖美式咖啡。
4. 维持规律作息
她坚持不熬夜、早睡早起。
凭借著惊人毅力，吴雅婷亦在历经一年多的饮食控制与运动计划后，成功减去51公斤，让体重下降至53公斤，原本超标的38.3 BMI，也下降至标准水平19.5；体脂率从42.7%降至15.3%；腰围从95cm减到62cm；内脏脂肪从22下降到1，身体年龄更从69岁回春到27岁。
如今，她能自在穿进S码裤子，笑称「走进试衣间都差点哭出来」。这份成就感比任何人的夸奖都更真实，她说：「那一刻，我才真的感受到自己，瘦下来了！」
肥胖恐致9大慢性病 惹4大癌症
根据本港衞生署资料，肥胖会增加患上9种慢性疾病的风险，当中更包括4类癌症：
- 高血压
- 心脏病
- 高胆固醇
- 糖尿病
- 脑血管病
- 胆囊病
- 骨关节炎
- 睡眠窒息症
- 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、结肠直肠癌及子宫内膜癌）
如何进食可达至理想体重？
要想达到理想体重，衞生署建议可循均衡饮食、保持恒常体能活动入手，具体做法如下：
1. 均衡饮食
- 多选购不同种类的食材，以达到营养均衡；
- 避免选择高脂食材（如以低脂或脱脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉须去皮）；
- 减少进食加工高脂食物，如罐头午餐肉︑香肠；
- 避免进食高糖或高脂肪的食物和饮料，包括油炸食物(如炸猪扒、炸鸡翼、炸薯条) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的饮品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；
- 烹调食物时可采用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹调方法；
- 每天3餐要定时，分量要适中。
- 每餐吃最多谷物类、多吃蔬菜及水果︑吃适量肉、鱼、蛋及代替品。
- 主餐之间可吃适量健康小食，例如水果︑烚鸡蛋。
2. 恒常进行体能活动
- 建议成人每周累积最少150分钟的中等强度的带氧体能活动，以促进身体健康。
- 一向没有运动习惯的长期病患者及长者，可先征询医生的意见。
- 请紧记要持之以恒勤做运动及注意饮食，才可有效控制体重。
