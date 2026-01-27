中女变靓｜5XL女子靠4招减51公斤穿回S码裤子 身体年龄回春至27岁

【健康减肥】40岁后代谢慢，减肥注定失败？台湾一位42岁女医护人员体重曾达104公斤，后来仅透过实行4个生活习惯，成功在短短一年多减去51kg，身体年龄更由69岁奇迹回春至27岁。

健康减肥｜42岁女医护曾重达104kg 两度减肥失败告终

卫生福利部彰化医院在其Facebook专页指，42岁女医护人员吴雅婷在2024年6月时，体重一度高达104kg，当时她刚转换岗位，需要亲自面对大众分享健康资讯。然而，自己破百公斤的体重，无疑是最差的示范，让她深感气馁。她坦言：「我自己胖到这么大只，还要帮民众做预防保健、癌症防治，实在一点说服力都没有。」

随著年纪增长，她深知肥胖对各器官及关节的负担，及对生理期及荷尔蒙的影响是很大的，因此她再一次下定决心，再次开始减肥。由于这不是她第一次减肥，20岁时，她就曾靠减肥药瘦了35公斤，30岁时又靠鸡尾酒药物疗法瘦了30公斤，但是都因没有建立健康的饮食及生活习惯，后来还是复胖。

健康减肥｜靠4招大减51kg 身体年龄回春至27岁

对于减肥的功效，吴雅婷表示：「所有的药物和保健品，都只是辅助，不是仙丹。」因此，她根据院内减肥班的以下4大饮食原则，彻底调整生活习惯：

1. 建立健康饮食原则

三餐以均衡饮食及原型食物为主，以前每周可能吃3次炸物便当或盐酥鸡，现在则每月最多吃一次。家中若有月饼、蛋糕等点心，她学会「用眼睛吃」，看著家人吃就感到满足，坚决避免油炸与高糖食物，水果则选择等低糖品项。

2. 每日走路1小时以上

把运动融入生活是她的核心理念，就算下雨也穿著雨衣出门坚持走路。这件看似小事，却成为她减肥最大的武器，靠著这个习惯，有效地燃烧脂肪、启动代谢。

3. 补水

她坚持每天根据「体重（公斤）乘以40c.c.」的计算方式，喝够足量的水份，这不仅帮助代谢废物、抑制食欲，还能让皮肤更有光泽。此外，她偶尔会喝无糖美式咖啡。

4. 维持规律作息

她坚持不熬夜、早睡早起。

凭借著惊人毅力，吴雅婷亦在历经一年多的饮食控制与运动计划后，成功减去51公斤，让体重下降至53公斤，原本超标的38.3 BMI，也下降至标准水平19.5；体脂率从42.7%降至15.3%；腰围从95cm减到62cm；内脏脂肪从22下降到1，身体年龄更从69岁回春到27岁。

如今，她能自在穿进S码裤子，笑称「走进试衣间都差点哭出来」。这份成就感比任何人的夸奖都更真实，她说：「那一刻，我才真的感受到自己，瘦下来了！」

肥胖恐致9大慢性病 惹4大癌症

根据本港衞生署资料，肥胖会增加患上9种慢性疾病的风险，当中更包括4类癌症：

高血压 心脏病 高胆固醇 糖尿病 脑血管病 胆囊病 骨关节炎 睡眠窒息症 部分癌症（乳腺癌、前列腺癌、结肠直肠癌及子宫内膜癌）

如何进食可达至理想体重？

要想达到理想体重，衞生署建议可循均衡饮食、保持恒常体能活动入手，具体做法如下：

1. 均衡饮食

多选购不同种类的食材，以达到营养均衡；

避免选择高脂食材（如以低脂或脱脂奶取代全脂奶、瘦肉取代肥腩肉、禽肉须去皮）；

减少进食加工高脂食物，如罐头午餐肉︑香肠；

避免进食高糖或高脂肪的食物和饮料，包括油炸食物(如炸猪扒、炸鸡翼、炸薯条) 、零食(如糖果、朱古力、含糖分的饮品和薯片)和甜品 (如雪糕、芒果布甸)等；

烹调食物时可采用蒸、煮、焗、焯和少油快炒等低脂的烹调方法；

每天3餐要定时，分量要适中。

每餐吃最多谷物类、多吃蔬菜及水果︑吃适量肉、鱼、蛋及代替品。

主餐之间可吃适量健康小食，例如水果︑烚鸡蛋。

2. 恒常进行体能活动

建议成人每周累积最少150分钟的中等强度的带氧体能活动，以促进身体健康。

一向没有运动习惯的长期病患者及长者，可先征询医生的意见。

请紧记要持之以恒勤做运动及注意饮食，才可有效控制体重。

资料来源：卫生福利部彰化医院、衞生署

