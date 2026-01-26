50岁结他手腰椎间盘突出 竟是常用1姿势惹祸 必学2招瑜伽纾缓肌肉矫正盆骨

不少热爱音乐的人，重复性的乐器练习都是他们日常生活中解闷的最重要一部分。但不知不觉间，亦增加了不同的痛症机会。注册脊医王俊华向《星岛头条》分享个案指，一位50多岁男士近来椎间盘突出之苦，原来是他30多年弹结他的习惯所引致，只要兴致一到，他就会翘脚坐著时小时不断弹奏，终引发剧烈腰痛。瑜伽导师黎乐欣分享2招瑜伽伸展动作，有助纾缓肌肉紧张，对于恢复盆骨高低平衡亦有帮助。

50岁结他手腰椎间盘突出 竟是翘脚坐惹祸

经常练习乐器可能引致哪些关节不适？注册脊医王俊华举例指，过分大力弹奏琴键可引致网球肘，手肘和前臂疼痛，拿重物、扭毛巾时更加痛楚；过度重复弹奏其他乐器，尤其是小提琴类的拉弦乐器，若长时间维持同一个姿势，日积月累，亦可能引发颈或其他关节毛病。他分享病例指，有位50多岁男士，公余时间常去夹Band，弹结他差不多30年，几个月前一天早上醒来，身体变得僵直，腰部剧痛，费尽力才能坐起来。诊断发现他的盆骨不平衡， 导致腰椎间盘突出。

病人回忆起，开始腰痛之前的一晚，他要拿一些比较重的日常用品回家，随天早上起来即腰痛难耐。王俊华见他的盆骨明显两边高低不平衡，便细问其日常坐立姿势。原来他在弹结他时，必定翘脚而坐，很多时候更会一坐数个小时不停弹。多年来维持此习惯，近月来更经常有脚痹腰酸的情况，但稍为活动身体，征状就会消失，故未有在意。最近腰痛情况变得频密了，终致椎间盘突出。

王俊华解释，长期翘脚，脊椎因而倾侧导致盆骨及腰椎出现问题，压迫神经线，引致腰痛、脚痛。翘脚坐时上半身同步向前倾，容易令到椎间盘受压突出，突出的组织触碰到神经线，便会令患者觉得腰和脚又痛又痹。通过脊骨神经科治疗把他的盆骨以手法矫正，并以脊科3D脊骨牵引机（又称拉腰床）的扭转、放松、牵引方式，改善椎间盘突出。

另外，起初该患者不愿意改善坐姿，认为翘脚坐弹结他比较有型。王俊华再三叮嘱，要求他在弹结他时戴上腰封，以强制维持良好坐姿。戴了两星期腰封后，他才终于习惯。现在不需要戴腰封，也能保持良好坐姿，并戒掉了翘脚坐。他除了不时警惕自己，更会提点别人的坐姿，助己助人。

瑜伽导师教2招伸展 纾缓肌肉紧张/助矫正盆骨

都市生活中常见的久坐、单侧受力习惯，容易令盆骨出现高低不一的情况，臀部肌肉绷紧或会引致坐骨神经痛。瑜伽理疗导师黎乐欣（Zora）提醒，在瑜伽动作中，半鱼王式（Ardha Matsyendrasana, Half Lord of the Fishes Pose）是一项有助调整骨盆力学，以及舒缓臀部肌肉的安全伸展。

她解释指，半鱼王式属坐姿深度扭转动作，重点在于保持脊柱延展下进行躯干旋转，有助调整两侧腰方肌、竖脊肌及腹斜肌的张力。透过选择性扭转，两侧深层肌肉可重新获得较均衡的牵拉，有助恢复骨盆至功能性中立位置。半鱼王式同时对臀大肌以及梨状肌具释放效果，梨状肌紧张是常见的坐骨神经痛成因之一，尤其当盆骨高低造成左右臀部张力差异时更为明显。其中踩地的那一只脚，在动作中可伸展臀部肌肉，减低臀部肌肉对坐骨神经的挤压。

1. 半鱼王式 地上版本

伸展动作1：半鱼王式 地上版本

步骤：

先双腿伸直坐于地面，脊骨挺直，臀部平均受力。 将左膝曲起，左脚放于右大腿外侧，右腿可保持伸直，脊骨挺直。 吸气时拉长脊骨，呼气时身体向左旋转，右手可抱左脚，左手放于身后作支撑，停留 5-10 次深长呼吸，不要闭气，记得换边重复。

2. 半鱼王式 椅子版本

如果进行地上版本时发现臀部比较难平均受力，代表高低盆骨问题可能比较严重，可以尝试椅子版本。

伸展动作2：半鱼王式 椅子版本，动作时右手可抱左脚。

伸展动作2：半鱼王式 椅子版本，动作时右手也可以放于左脚的外侧，手指抓凳边。

步骤：

先坐在椅子，双腿先著地，将左膝曲起，左脚跟放于椅子，右腿可保持平稳踏地。 脊骨挺直，吸气时拉长脊骨，呼气时身体向左旋转，右手可抱左脚，右手也可以放于左脚的外侧，手指抓凳边。 左手放于身后作支撑，也可以手捉椅背，停留 5-10 次深长呼吸，不要闭气，记得换边重复。

需注意的是，半鱼王式属深度扭转，不适宜于坐骨神经痛急性期或非承重时亦痛的情况下练习。初学者宜循序渐进，保持呼吸顺畅，并避免因追求角度而压迫腰椎。

延伸阅读：低头族2招自测颈椎病风险 医生教每日5分钟颈部伸展 放松肩颈防颈椎变形

---

相关文章：

脚踝僵硬恐致下半身疼痛！专家教做3招30秒伸展 改善腰背痛/膝痛/肩颈痛

坐飞机/靠窗睡易落枕？用颈枕可避免瞓捩颈？专家教3招止痛纾缓肩颈僵硬

长躺沙发易致椎间盘突出 1原因忌向后弯腰 必学3招瑜伽动作预防+纾缓止痛

20岁女长期玩手机患军人颈 颈椎退化如60岁 医生教3招护颈/防颈椎病