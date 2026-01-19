渣马2026｜70岁周润发率明星团完成赛事 必学3大养生秘诀 如何慢跑松开腰背？

渣打马拉松2026昨日（18日）举行，70岁周润发（发哥）今年挑战10公里赛，更偕同一众艺人鲍起静、郑则仕、黄翠如、萧正楠等组队参赛，发哥最终以2小时23秒完成赛事，赛后更精神奕奕地分享秘诀「唔好跑得快，最紧要慢」。发哥身材「Fit爆」又健康，当中的秘诀在于多年来坚持行山、慢跑及饮食控制。

渣马2026｜70岁周润发率明星团完成赛事 必学3大养生秘诀

周润发在渣马赛后满面笑容地受访，透露今年转跑10公里，是为了陪伴年届80岁的影后鲍起静（鲍姐）。周润发笑言：「这是送给她最大的礼物，我们陪老师跑。我们几个加起来几百岁了，鲍姐姐和我跑了6年。」对于赛道，周润发形容「有风有太阳，很凉很舒服」，并分享轻松完成的窍门：「一难就跑慢点，看到斜路就不要跑，改为步行。」

周润发强调参赛不重成绩，「不要跑得快，最紧要慢」，只求开心完成及与沿途观众互动：「马拉松最重要是完成，今天开心到不得了！」发哥的「Fit爆」身形就当然非一日练成，当中的秘诀在于以下3要点：

周润发养生｜每日行山2小时

发哥不时在香港各大行山热点被市民「捕获」，原来行山的起因是他自2014年拍毕电影《大闹天宫》时，受郭富城启发开始积极运动，身高182cm的他曾体重逾80kg，为减肥而培养出行山习惯。

据知，发哥最常于大帽山郊野公园出没，每早8点左右行山，上山及下山共约两小时；持续行山令他身材愈见结实，精神饱满；而大帽山茶水亭老板「连姐」因发哥常于巴士站附近出没，数年间与其合照超过十次，足见发哥行山习惯之规律。

周润发养生｜慢跑用鼻呼吸、膝微曲

发哥曾于节目《爆谷一周》分享，刚开始跑步的原因是他以前拍摄时有很多伤患，即使看了医生无法根治，直言最后靠跑步解决了。发哥提到自己有寒背，「因为我的腰没办法挺直，有病啊，那个叫『骆驼病』，驼峰。」而跑步更助他慢慢松开腰背，腰骨挺直不少。发哥更分享慢跑要诀：

膝盖微曲 手部小幅度摆动 只用鼻呼吸、不用口呼吸 保持慢速、切忌贪快

他强调运动贵在坚持：「就算在家一边看电视一边原地踏步都可以。」建议每日跑步20至30分钟，融入日常生活。

周润发养生｜1日1餐饭 严格控制饮食

发哥在2023年出席电影节活动时，曾透露自己患有糖尿病，因此对饮食极其节制「我现在有糖尿病，所以有时候只吃一顿饭。」主食以蔬菜和鱼类为主，严格控制淀粉摄取。

早年，发哥曾透露瘦身时，每日只吃半碗饭，再搭配运动每日步行90分钟，10个月内健康减重13.6kg。而偶尔也有市民在食肆「野生捕获」发哥买酥皮蛋挞、「两餸饭」菜心、蒸肉饼等，可见即使发哥少吃饭、却并非完全严格戒口。

延伸阅读：周润发患糖尿病曾1日吃1餐饭 营养师教饮食7招降血糖 吃面包也有效？

---

相关文章：

不甜也中招！吃饭加1物全家确诊糖尿病 医生揭发病率100%

78岁三高女子喝1款汤 成功降血糖/降胆固醇 更逆转糖尿病痛风

不吃药3招逆转糖尿病 医生教饭后必做1事 30分钟即降血糖

皮肤出现5种情况代表血糖高？医生揭出现1种斑 恐是糖尿病先兆