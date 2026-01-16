《王子变青蛙》女星产后暴涨至73kg 靠4招一年激减15kg 必吃1种冷冻食物

46岁的台湾女星赵小侨出道20年，多年来一直以纤瘦形象示人，2022年以42岁之龄怀孕后，体重曾经暴升至73公斤，产女后体重也一直无法重回「5字头」。赵小侨早前在个人YouTube频道分享，透过饮食控制、健身等4大方法，成功在一年后让体重回落至58公斤的心得。

《王子变青蛙》女星产后暴涨至73kg 靠4招一年激减15kg

台湾女星赵小侨近年不时在IG上大晒修身成果的美照，近月她在个人YouTube频道发布「减肥一周年」影片分享，赵小侨指自己「年轻时其实属于完全吃不胖的类型」，当时体重约50kg、身高170cm，属于标准且偏瘦的身型。她在怀孕时体重更暴涨至73kg，产女后虽回落至63kg，但仍无法突破减肥瓶颈位，无法重回「5字头」。赵小侨指，用了一年时间靠饮食控制及健身，体重有所回落，成功减至58公斤，脸型及下颚线也紧致了不少，四肢十分纤瘦，状态大好。她分享「激减15公斤」的关键在于以下4大重点：

赵小侨减肥秘诀｜1. 4+2R代谢饮食法

她分享之前访问过家庭医学专科医生王姿允，从而了解到「4+2R代谢饮食法」。在医生建议下，赵小侨严格执行「每餐至少吃1盒豆腐，再加1只鸡蛋」，家里冰箱也常备无糖豆浆及各种豆腐食物，赵小侨强调：「豆腐是很好的蛋白质来源」，更开始研究各种豆腐料理，并在个人频道分享食谱：

卤香板豆腐（无油版） 材料： 板豆腐（300g）

蔬菜（随喜好）

蒜头、葱段、辣椒

花椒粒、八角

无添加酱油 步骤： 板豆腐切薄片，蔬菜切块； 锅中加水，放入所有香料、酱油及豆腐； 大火煮滚后转小火卤15-20分钟； 关火后浸泡更入味。 番茄豆包炖肉片 材料： 生豆包（非炸豆皮）、里肌肉片

黑柿番茄、金针菇

蒜末、葱花

无添加酱油 步骤： 蒜末、葱白爆香，加入番茄炒软； 加入酱油、水，放入豆包、肉片及金针菇； 盖锅，中火炖煮10分钟，起锅前撒上葱花。 香脆气炸豆腐（不油炸） 材料： 板豆腐

调味粉（蒜粉、十三香等） 步骤： 豆腐切块，用厨房纸吸干表面水分； 均匀撒上调味粉； 放入气炸锅，以180度加热10分钟，翻面再热5分钟。 微波豆腐薄饼（低卡零食） 材料： 板豆腐（75g）

葱花

调味粉（蒜粉、综合香料） 步骤： 豆腐压碎，与葱花及调味粉混合； 铺在烘焙纸上，压成薄饼状； 微波炉高火加热4分半钟，翻面再微波至酥脆。

赵小侨减肥秘诀｜2. 必备冷冻番薯

因为运动及健身需要能量，赵小侨指「不可以完全不吃碳水」，她冰箱必备的碳水是冷冻番薯，一般会放入气炸锅加热再进食。另外，她会每早监测体重，如果发现有数字有上升、当天晚上要出席饭局，就会调整当日的早餐及午餐饮食份量，或在餐前先补充蛋白饮品，尽量食得清淡，但强调「并不是不吃」。

赵小侨减肥秘诀｜3. 必戒手摇饮品+多饮水

赵小侨提醒，无论用甚么减肥方式，都必须戒走手摇饮品、多多喝水。她表示在减脂期间，一日喝水量可达3000ml，即便己回复一般饮食，也要确保每日喝2000ml水以上。她建议「喝东西慢的人」必须刻意训练自己，例如备好大容量一个水樽，早上起床先饮500ml水，随身带备水樽，随时提醒自己记得饮水。

赵小侨减肥秘诀｜4. 买细码衣服激励自己

进入减肥维持期后，赵小侨为了激励自己维持体重，她会特意买较小件的衣服，时刻督促自己维持良好身型。她更参考「台湾冻龄美女」谢金燕的名言：「在家也不穿宽松衣服」，一旦看到有「腩肉」露出，就会激励自己瘦下来，有效避免体重反弹。

赵小侨减肥秘诀｜5. 重训+带氧运动

赵小侨指，在维持期会继续努力增肌减脂，目标是要体态塑形、打造肌肉线条。因此，她都强调要做重训、带氧运动，肌肉量也会随著基础代谢而提升。她与丈夫都认为每个人要训练肌肉，因为日常走路、搬东西都会应用身体肌肉；而她在健身后，单单是抱起女儿也比未运动前更轻松。

