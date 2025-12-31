高血压患者福音！医生教3招懒人操降血压 防心肌梗塞通血管

【降血压】担心患上高血压后，只能服药控制病情？有医生分享，真正威胁健康的并非血压数值本身，而是「血管的弹性」。他提出3个超简单的降血压懒人操，可有效改善血液循环，甚至能让受损、硬化的血管「再生」，回复柔软，避免心肌梗塞或中风的突袭。

高血压损血管 增中风心肌梗塞风险

根据日媒《介护ポストセブン》报道，心血管权威高桥亮医生表示，自己经常会病人被问到如果血压高是否服药就会没事。但他强调，真正重要并非血压数值本身，而是血管弹性，也就是血管承受压力的能力。健康的血管内壁光滑，能够凭借其弹性吸收血流带来的冲击；相反，硬化的血管无法吸收冲击，每次冲击都会造成内壁损伤。

受损的血管在自我修复过程中会形成斑块，阻碍血液流动，进一步损伤周围的内皮细胞，形成恶性循环，默默地导致血管老化，没有任何疼痛或明显的症状，最终并发心肌梗塞或脑梗塞。

另外，血压负担也会逐渐对心脏产生影响。当血压长时间居高不下时，心脏会透过增厚内层肌肉（心肌）来适应并承受压力。这些变化从外部几乎难以察觉，不会引发疼痛或呼吸困难，心脏本身的大小不变，但内壁逐渐增厚，发展至心肌肥大。如果心脏持续处于高血压状态，最终会引发心脏衰竭。

他表示，真正保护心脏的关键是保持血管柔软，使其能吸收血液流动带来的冲击。最佳方法并非药物治疗或补充剂，而是透过自身的力量活化血管，疏通血液循环。当活动和温暖血管时，它们就会进入「再生模式」，透过日常的一些微小刺激，持之而恒，血管内壁就会逐渐再生并回复柔软。

医生教3招懒人操 趴著做降血压通血管

高桥亮医生提出以下3个活化血管的技巧和练习，有助改善血液循环，降低血压，从而减少中风或心肌梗塞的风险。

降血压方法｜1. 浸暖水浴

浸浴时，温热的水覆盖到肩膀，令微血管瞬间扩张，因此会感觉身体暖洋洋的，脸色也容光焕发。研究表明，温热刺激能够增加一氧化氮（NO）的含量，从而软化血管。只要让肌肉升温就能增加血流量并刺激一氧化氮的生成，换言之，让体温提升与进行轻度运动的效果相同。最近的研究证实，温热刺激可以增加肌肉质量并重建微丝血管网络，对于老年人也有同样的效果。

想达到更好的血管活化效果，可以在浸浴时简单地活动一下手指和脚趾，例如握紧拳头再张开，或收紧小腿肌肉再放松，让肌肉泵血，促进血液流动，到达微丝血管的末端，从而改善氧气供应。

降血压方法｜2. 坐姿运动

肌肉收紧和放松的练习被认为是改善血液循环的最基本方法：坐在椅子上，上下活动脚跟，或用毛巾包裹著脚踝，并将毛巾往上拉动，就能刺激并温暖微丝血管。练习时可以一边看电视或手机一边进行。

降血压方法｜3. 解锁髋关节

趴著，双手放在下巴下，双脚牢牢地夹著一个咕𠱸，小腿屈起并将咕𠱸左右摇摆，固定上半身并且双膝保持不动。这个动作能放松髋关节，疏通周边血流。

血压多少才是高血压？有何症状及影响？

根据本港衞生署资料，一般成年人的正常血压水平应为收缩压低于120，舒张压低于80。若收缩压处于120-139之间，或舒张压处于80-89之间，则属于前期高血压，应多加注意。

当血压持续处于高水平，可能会引致严重的健康问题，因多数情况没有明显病征，往往要到并发症出现才知道患上「高血压」，因而常被称为「 隐形杀手」。

血压太高可能出现的症状

眩晕

视线模糊不清

头痛

疲劳

面部发红

衞生署指，患上高血压而不加以治疗或控制，可导致冠心病和心脏病发作、心脏衰竭、中风、视网膜血管病变、肾衰竭等严重疾病，甚至有致命风险。

