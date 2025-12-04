表情严肃易显老？专家教1分钟颈部伸展操 改善嘴角下垂放松僵硬表情

即使脸上没有明显表情，也可能让人显得苍老？为了预防老化迹象，有专家建议进行1种颈部伸展操，只需花费一分钟，即有助改善嘴角下垂问题，并纾缓脸部紧绷僵硬的表情。

表情严肃易显老？专家教1分钟颈部伸展操

日本瑜珈老师津野千枝在《ヨガジャーナルオンライン》专页分享指出，长时间维持相同姿势，例如伏案工作，会使颈部与胸部的肌肉变得僵硬，进而导致呼吸变得浅促。特别是如果习惯驼背，肋骨的活动范围会受到限制，肺部难以充分扩张，使呼吸变得更浅、更短。颈部、肩部与脸部的肌肉，特别是下半部的肌群，也容易因此紧绷僵硬。此外，若出现呼吸急促或心悸的现象，可能是控制呼吸节奏的自律神经系统失衡所致。当交感神经系统与副交感神经系统之间失去平衡，身体便难以脱离紧绷状态，进而形成恶性循环，使呼吸更加困难。长期自律神经失调可能导致易怒、注意力下降，以及脸部表情僵硬等问题。

她表示，在忙碌的日常生活中，常常不自觉地耸肩、咬紧牙关，下巴也经常处于紧张状态。这些习惯可能使人看起来眉头深锁、面容严肃，甚至显得老态。若也有类似感觉，建议尝试一个仅需一分钟的颈部扭转伸展练习，透过深呼吸与放松面部表情，帮助恢复内在平静，养成缓解紧张、顺利切换至副交感神经主导状态的习惯。

颈部扭转拉伸有何好处？

津野千枝指，当扭动脖子时，会自然引发一系列连带动作，例如下巴上下移动、头部倾斜以及背部活动。这些连贯的动作被称为「动力链」，除了透过伸展改善血液循环外，专注于动作所产生的协同效应，预计能对自律神经系统带来更大的调节作用。进行颈部扭转伸展若搭配深呼吸，可帮助平衡自律神经系统，进而促进情绪稳定。

此练习也能锻炼到辅助呼吸的肌肉，例如负责颈部旋转的夹肌，以及斜角肌、胸锁乳突肌和胸小肌。胸锁乳突肌和胸小肌在维持颈肩姿势方面有至关重要的作用，这些肌肉僵硬时，会牵动连接颈部与脸部的组织向下拉扯，导致脸部下垂。此外，它们与夹肌、眼后头痛、眼睛疲劳密切相关。适当放松这些肌肉有助于缓解上述不适，并让脸部轮廓显得更加纤细。这种二合一的方法，既能放松紧绷的肌肉，也能舒缓紧绷的情绪，由内而外重拾柔和的微笑。

颈部扭转拉伸做法：

试著面对镜子观察姿势，先站直身体，将双手放在双肩上。不仅要从正面确认两肩是否对齐，侧对著镜子调整姿势也有助于防止下巴上下晃动。还可以透过录影的方式，检查自己转动脖子时是否有不自觉的错误习惯。

用右手食指轻轻触碰下巴，保持下巴维持在同一高度，慢慢地将头转向右侧，注意不要让左肩向前移动。刚开始伸展时，不适感常会让下巴不自觉抬起，因此若本身有低头的习惯，需特别留意控制。

持续进行八次深呼吸（约30秒），过程中若能让嘴角微微上扬，效果会更好。

此外，建议对著镜子检查，确保肩膀没有向前耸起。最后，在身体另一侧重复以上所有步骤。

资料来源：《ヨガジャーナルオンライン》

延伸阅读：长寿专家推介10大抗衰老食物 防肌肉流失/脑退化 长期护理需求减46%

---

相关文章：

想90岁仍年轻？饮食回春16招逆龄抗衰老 必吃3种食物护心血管/防脑退化

自测40岁后12大初老征兆 毛巾难扭干恐中招！营养师教必吃6类食物增肌力/抗衰老

抗衰老乳液推介｜日本《LDK》评测8款人气产品 4款获A级 保湿不黏腻/抗皱紧致 第1名只售$89！

专家推介5大抗衰老食物 「逆龄10岁」降血压胆固醇 这款燕麦早餐「终极抗衰老」