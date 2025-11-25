背部2征兆影响寿命 医生教3招懒人操 抗老防肌少症 躺平做也有效！

随著年纪增长，除了明显的白发增生与记忆力衰退，还存在不易察觉的寿命影响因素。有医生指出，当背部出现2种征兆时，可能意味著寿命缩短的风险。他也教3种简易动作，能有效抗老化并预防肌少症，即使躺著做也有效。

背部2征兆影响寿命 恐增5大疾病风险

据日媒《介护ポストセブン》报道，日本骨科医生野尻英俊指，驼背容易导致骨盆后倾的姿势，可能会引发脊柱过度后弯的结构性问题。若持续抱持体态问题无可奈何或不知不觉就形成驼背的消极心态，背部老化进程将会急遽加速。

此外，慢性腰痛很可能暗示背部老化已悄然启动。这是因为驼背导致体态失衡，身体为维持平衡会使肌肉承受原本不需负担的补偿性压力，而身体越不平衡，肌肉消耗的能量就越多。这将引发肌肉持续紧绷、局部血流下降、肌肉活动负荷加重及疲劳积累等连锁反应，最终形成腰痛问题。简而言之，驼背会迫使身体启动代偿机制，过度使用腰部周边肌群，从而产生疲劳与疼痛。

驼背与腰痛问题存在紧密关联，他表示当出现疼痛不适或因年龄增长容易疲劳时，部分人会试图以避免运动作为应对策略。若身体遭遇严重伤害，治疗后静养是基本原则，但过度休息实际上会加重病情，并可能会增加以下疾病的风险：

肌肉无力：卧床休息一天将导致肌力下降1%至3%，特别在背部与大腿肌群最为明显；若持续卧床一周，可能造成肌肉力量流失超过10%。。 骨密度下降：由于骨骼承受的负荷减少，会加速骨吸收作用，使骨质疏松症状持续恶化。 姿势不良：长期维持卧姿或驼背姿势，将加剧脊椎过度后弯的病况，影响关节、骨骼和身体其他部位的排列。 呼吸功能下降：当背部弯曲导致胸廓活动度受限时，肺活量会明显下降，同时提升吸入性肺炎的发生风险。 心理影响：身体活动量减少易引发动力缺失与抑郁。

医生教3招懒人操 抗衰老防肌少症

野尻英俊医生引述研究数据指出，70多岁的女性中有30%患有骨质疏松症，至80多岁更攀升至40%；同时有80%男性与65%女性受腰椎病变困扰，而80岁以上男性与女性罹患肌少症的比例分别达3%与48%。他强调老年运动是实现健康退休生活的关键综合训练，这些运动能有效预防构成「运动障碍症候群」的三大类疾病及其衍生的疾病：

骨骼疾病引起的典型疾病： 脆性骨折、骨质疏松症

脆性骨折、骨质疏松症 由软骨和椎间盘损伤引起的典型疾病： 膝关节骨关节炎、腰椎骨关节炎

膝关节骨关节炎、腰椎骨关节炎 由骨骼肌和神经疾病引起的典型疾病：神经病变、肌少症（肌肉量减少和肌肉力量下降的疾病）

他表示，为预防背部疾病，除需严格管理日常姿势、持续保持背部直立与胸腔扩展状态外，他特别推荐2种能于沙发、床上或客厅座椅执行的抗衰老伸展动作。这些训练能强化代偿肌群，有效阻断或延缓脊椎后弯恶化，即使患有慢性疼痛或肌肉不适者也能轻松完成，更是积极性休息的理想选择。关键在于每日持续实践，动作次数应依身体反应调整，以不引发疲劳感的舒适范围为准。若对自身身体状况或健康存有疑虑，开始前务必征询专业医生意见。

抗衰老运动｜1. 背部放松练习

a.伸展背部和腹部

做法：

脸朝下躺在地板上或软垫，将额头轻触地面。

伸展双臂和双腿，维持此姿势约一分钟。

b.伸展背部、腹部和颈部

做法：

脸朝下躺在地板上或软垫，将脸部向一侧转。

将手肘沿著身体两侧伸展，然后伸直双腿并保持一分钟。

*如果两种姿势都无法俯卧，请在下腹部下方垫一个枕头或毛巾。

抗衰老运动｜2. 椅背伸展运动

做法：

坐于椅上将双臂交叉抱胸，向前伸展时同步弯曲背部。

站立时将双手置于肋骨两侧，向后牵引肘部并维持姿势一分钟，以此强化背部力量。

资料来源：《介护ポストセブン》

