专家教早起必做50秒懒人运动 1动作激活淋巴 提升脑血流/免疫力

早上起床时大多人都懒洋洋、不想郁动。美国一位运动防护师则分享了自己从一个50秒小习惯，激活淋巴及大脑血流，增加免疫力，成功「搣甩」朝早起身懒散状态。而这1个简单动作更获得运动医学医生的认可、为身体带来益处？毋需1分钟即可开启充满活力的一天？

专家教早起必做50秒懒人运动 1动作激活淋巴

每天早晨少于1分钟的简单动作，可改变一日的活力？据《New York Post》报道，美国外科运动防护师Kathryn Smith近日在个人TikTok分享自己的「懒人操」，靠著每早起床后双脚一触地、立即跳跃50次的简单习惯，零成本克服早起的懒散状态。她解释，人体的核心体温在醒来前2小时处于最低点，因此需要通过活动提升体温，促进身体机能运作。

这个看似简单的动作，背后是有科学根据，运动医学医生Dr. Hazim Moustafa分析：

增加大脑血流与氧气供应，提升警觉力和专注力；

跳跃可升高体温，促进血液循环，协助身体从休息状态过渡。

跳跃益处｜激活淋巴系统 促进排废

Kathryn Smith强调跳跃对淋巴系统有激活作用。淋巴系统与心脏不同，没有自主泵同时需要依靠外部活动去维持液体流动。关键在于：

跳跃可激活睡眠时间长时间静止的小腿肌肉；

肌肉收缩推动淋巴液向上流动，避免液体滞留，促进废物排出；

支持免疫系统正常运作。

Dr. Hazim Moustafa提醒，不应过份高估50次跳跃对淋巴流动的促进效果，事关效果仅「相对有限」；因为淋巴系统更需要全天候的持续活动才能有效运作。

跳跃益处｜骨密度潜在效益

跳跃对骨密度有潜在益处。Dr. Hazim Moustafa引述有研究显示跳跃确实能增加骨密度，但显著效益通常需透过数周有规律的高冲击跳跃训练才能实现，而非随意跳跃所能达成。虽然起床跳跃无法取代完整运动，Dr. Hazim Moustafa对此习惯予以育定，认为这是建立规律运动习惯的契机。

跳跃益处｜保持一天的活力

研究表明，早上运动者更容易在一天中保持活动动力。Kathryn Smith分析，这个少于1分钟的跳跃习惯是在心理层面上，向身体和大脑发出「该醒来开始活动」的信号，为专注、积极和高效的一天奠定基调。她鼓励大家应每日坚持进行。

成人每天进行30分钟体能活动

衞生署建议，每星期最少做150分钟中等强度带氧活动 （呼吸加速仍可交谈）或做75分钟剧烈强度带氧活动（呼吸急速难以交谈）。

中等强度带氧活动：行楼梯、急步行、健身操、社交舞

剧烈强度带氧活动：跑步、登山或爬山、游泳、球类活动

每天进行30分钟或3次10分钟的体能活动，可以为身体带来很多益处：

改善睡眠质素

维持健康体重

管理压力

提升生活质素

降低患病风险：

高血压 冠心病及中风 认知障碍症 大肠癌及乳癌 二型糖尿病 抑郁症 髋部和脊椎骨折

资料来源：《New York Post》、衞生署

延伸阅读：医生教5招懒人操坐住降血压 每日做3次打造长寿血管 防腰背痛/改善淋巴

---

相关文章：

脂肪肝自救攻略大公开 医生教5个护肝懒人操 做3周即改善病情！

医生教3个居家懒人操 每日做5分钟改善肝脏代谢

48岁主妇4周激减10kg 必做4个1分钟减肥运动 每日做1次即变瘦

护肝方法｜女子作息饮食正常肝病毒量急升 靠1懒人运动养肝避开肝癌