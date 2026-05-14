煤气伙屹创新能源应用「水系金属电池」 寿命达锂电池5倍 用于江苏巴士充电站

中华煤气（003）及储能公司屹创新能源（EnerVenue）共同宣布，由煤气投资的第四代水系金属电池（AMC）储能技术试点项目，在中国江苏省常州市金坛区正式启用。该水系金属电池具备耐用、稳定、安全的特点，寿命最少为锂电池的5倍，极端温度中亦可正常运作。有关技术已在金坛区一个配备太阳能发电系统的电动巴士充电站正式落地应用，是该技术全球首次。

营运模组化储能柜 极端环境能稳定运作

煤气公司指，该模组化储能柜由旗下港华智慧能源（1083）营运，配备50个水系金属电池，总储能容量为150千瓦时。储能装置每日为巴士充电站进行连续2至4小时的充放电循环，并结合太阳能发电系统，有效降低能源成本，亦提升整体运行性能。

煤气指出，目前锂电池的设计寿命一般为6,000至8,000次充放电循环，且在循环之间需要静置缓冲；若持续高频充放电，其性能会迅速衰减，甚至引发热失控等安全风险；相比之下，EnerVenue的第四代水系金属电池（AMC）储能技术安全表现突出，在摄氏零下20度至高温60度的环境下，仍可稳定运作，适用于极端环境。电池亦不含锂材料和有毒电解液，生命周期结束后可简便回收，具备对环境友善、维护成本低的优势。

屹创新能源的订制模组化储能柜，可在严苛温度环境下稳定运作。（公司图片）

EnerVenue：自豪于真实条件展示卓越性能

屹创新能源首席执行官Henning Rath表示，煤气只选用安全可靠的技术，需要能够确保数十年全天候安全、高效、稳定运行的成熟方案，这正是其第四代水系金属电池储能技术的设计目标，称「非常自豪能够在真实运行条件下，向客户展示其卓越性能。」

煤气黄维义：长寿安全储能成效益关键

煤气常务董事黄维义表示，该集团致力推动清洁能源方案，拓展低碳能源领域，而长寿、安全、可靠、耐用的电网储能设备，是让可再生能源提升经济效益和规模化应用的关键，而屹创新能源的技术这方面发挥重要作用。

屹创新能源除了是次示范项目，在未来数月亦将与全球其他合作伙伴推出更多商业示范系统。目前屹创新能源已获得3亿美元融资，将用于加快常州工厂的量产。该工厂是第四代水系金属电池与储能柜的生产基地，今年下半年将启动一条年产250兆瓦时的全新生产线。