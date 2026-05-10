煤气于佛山兴建绿色甲醇厂 中国总产能将增至50万吨 建香港加注中心供应链

中华煤气（003）近年正加快扩展绿色甲醇产能，宣布旗下合营企业VENEX落户广东佛山三水大塘镇兴建新生产基地。新厂房首期预计于2028年投产，年产能20万吨，届时连同内蒙古原有基地，煤气公司的绿色甲醇总年产能将达50万吨，为香港发展国际绿色船用燃料加注中心提供稳定的供应链。

料2028年投产 转化蔗渣及木材加工废料

佛山新厂房选址佛山（三水）新材料产业园，占地约311亩，项目采用先进生物质气化技术，以华南地区常见的蔗渣及木材加工废料为主要原料，经「原料预处理、生物质气化、合成气调整、甲醇合成」四大工序转化为绿色甲醇。

煤气表示，新基地与VENEX内蒙古厂房实现善用当地可持续资源的技术一脉相承，形成「一南一北」的双基地生产布局，当佛山项目投产后，将与北部产能互补，利用广东的地理优势连接全球绿色燃料供应链。

沙柳是防治沙漠化的重要植物，定期修剪后留下的林业废弃物，于内蒙基地用作绿色甲醇的原料。

内蒙基地以旧轮胎及沙柳成原料

该集团指出，内蒙古重型运输业发达，产生大量废旧轮胎，过去多以堆积处理，加上当地广植防风固沙植物「沙柳」，每4至5年修剪留下的枝条亦多被视为废料，团队经技术验证后，成功将这两类农林及工业废弃物资源化，转化为生产绿色甲醇的原料。目前该厂房已连续4年获欧盟ISCC EU及ISCC PLUS双重国际认证，为全国首家实现规模化生产的企业。

煤气：绿色甲醇已成商业化绿色替代燃料

中华煤气营运总裁—绿色燃料及化工岑文辉表示，绿色甲醇率先成为商业化生产的绿色替代燃料，正迎来全球及香港积极推动绿色航运中心建设的发展机遇，并指该集团作为能源企业，希望探索自身在低碳转型中的定位与方向，以实际业务配合整个产业的可持续发展。他又指，绿色甲醇是该集团绿色能源布局的重要一环，会继续强化供应链及国际认证优势。

中华煤气伙政府部门、航运业界今年初见证香港首次绿色甲醇加注同步货柜装卸。

今年本港首度实施「加注同步货物装卸」

煤气公司表示，在产能扩张的同时，已经在香港开始推进绿色燃料的落地应用，包括今年3月10日于葵青货柜码头为本港首次绿色甲醇「加注同步货物装卸」作业供应燃料。200吨获认证的绿色甲醇由中燃远邦统筹，透过加注船「大庆268」，顺利注入中远海运货柜船。该集团指，是次加注作业，印证了从内蒙古生产、跨境物流到本港终端加注的供应链已具备实际操作能力。



煤气公司与多间港口、航运及能源企业展开合作，推动绿色甲醇在船舶加注等场景的实际应用。去年该集团的绿色甲醇先后在上海、香港等地完成船舶加注，并与运输及物流局、太平洋航运、威立雅、上港集团等机构开展合作，共同探索绿色航运的发展路向。



