长江第26度蝉联公益金三大筹款机构 李泽钜孩子中奖后捐出10万元金币

长江集团（包括长实、长和、长建及电能）于2024/2025年度荣膺公益金最高筹款机构第3名，第26度蝉联三大最高筹款机构之一。

近年推出「双倍」配对计划

集团表示，自1999年起与公益金合作，已透过不同筹款活动，配对公众给予公益金的捐款，当中包括多次于公益金年度电视筹款节目启动「长江捐款热线」。近年更五度联手李嘉诚基金会推出「双倍」配对计划，以「1元变3元」模式先后惠及公益金及时雨基金、公益金及时抗疫基金及公益金及时医疗援助基金。即使面对经济低迷，该模式仍成功鼓励善长慷慨解囊，推动「长江捐款热线」创下历来最高善款纪录。

本年度除继续配对捐款外，集团亦支持便服日、百万行、公益金东亚慈善高尔夫球赛，以及商业及雇员募捐计划（包括雇员乐助计划、绿色低碳日及公益行善「折」食日）等多项公益金筹款活动。

李泽钜孩子参与汇丰活动中奖

值得一提是，近日长江集团主席李泽钜的其中一名孩子也与公益金结缘，在汇丰银行之抽奖活动幸运中得价值十万港元的金币后，决定把之捐予公益金，希望为帮助社会上有需要人士略尽绵力。