港交所5000万支援照顾者 伙商界建友善职场文化 「上市公司拣代号可助筹款」

港交所（388）旗下慈善基金日前启动照顾者关怀计划，承诺投放5,000万元，预计为超过5万名照顾者提供支援。集团总法律顾问及集团首席可持续发展总监周冠英接受《星岛头条》专访时笑言，自己是「ESG新丁」，「我本身是法律背景，在欧美做ESG可能多些法律问题思考，因为诉讼多一些，很多人会有『漂绿』（greenwashing）这个概念，而在香港，我们的挑战是怎样将ESG、一件很好的事情推广给普罗大众认识」。他又相信，港交所与本港商界有紧密连系的优势，有助与社会各界推动社区支援、企业照顾者友善文化等。

帮助内地碳市场做联通工作

周冠英在2024年11月获委任为港交所首位的集团首席可持续发展总监。他说，香港推动ESG方面有独特角色，「在低碳、绿色经济、绿色能源、绿色金融方面，对国家来说是很重要的议题。所以我觉得其实很有意思，香港可以思考怎样帮助国家在绿色金融、绿色能源、整个绿色政策怎样帮到他们。」

周冠英指，低碳及绿色经济等是国家重要议题，在香港推动ESG工作有独特意义。 何健勇 摄

一如港交所在股票市场、债券市场帮助国家发展及人民币国际化的角色，周冠英表示，港交所旗下国际碳市场Core Climate亦正在这方面下工夫，包括探讨引入不同标准的碳信用额，以及内地流行的绿电证等。

此外，Core Climate去年与大湾区另外三个碳交易所签署合作备忘录，他表示会持续与境内机构深化合作，「我们的强项是接触到海外投资者，理解他们需要什么，同时我们也理解内地市场」，可担任「超级联系人」，帮助内地碳市场做联通工作。

慈善基金6年拨款超过6.35亿

另一方面，港交所慈善基金自2020年成立至今，在四大范畴——理财教育、社区发展、人才发展及环境可持续发展，已拨款超过6.35亿元，资助超过150个社区项目，受惠人数超过220万人。单计2025年便捐出善款超过1亿元，按年增16%。

周冠英表示，基金过去亦曾资助与照顾者相关的项目，踏入第6年，期望可更好地展现对社会的影响，「这几年大家都看到，香港社会出现了一些照顾者面对困难和压力的情况，也有些不开心的事情发生。我们一直在想，可不可以帮助到这群默默付出的社会支柱。」因此自去年中开始筹备照顾者关怀计划，涵盖社区、职场及政策文化三个层次，为期三年（2026至2028年）。

港交所慈善基金照顾者关怀计划日前启动。 叶伟豪 摄

成立支援队 伙领展设关怀站

在社区支援层面，第一项是成立照顾者社区支援队，在观塘及大埔各设三队，由6间慈善机构营运，为区内长者照顾者及特殊教育需要（SEN）照顾者提供个案管理、外展及紧急支援服务。

其次是与领展（823）合作，在观塘顺利商场设立「照顾者关怀站」，预计今年第二季启用，日后会扩展至其他社区。关怀站将提供心理辅导、物资援助等服务，让照顾者可以歇息及获得支援。

第三是支持劳工及福利局，在不少于300户高风险照顾者家庭试点安装智能意外侦测系统，由NGO伙伴负责安装。第四是成为照顾者易达平台的合作伙伴，扩大其支援网络，期望将其会员数目由5000名提高至3万名，合作商户由100间提高至200间，以惠及更多照顾者。

与本港商界紧密连系有优势

在企业层面，周冠英续指，计划将支援100家企业，包括上市公司、大型企业及中小企业，建立照顾者友善职场文化。他表示，照顾者议题是一个很「贴身」的范畴，包括港交所在内，每间企业都会有员工是照顾者，他期望在公司内建立相互支持的文化。而在政策倡议方面，计划将与团结香港基金合作，进行项目成效评估，为完善香港的政策框架提供建议。

与过往的资助模式不同，今次计划由港交所慈善基金主动牵头筹划，周冠英认为，港交所的优势在于与本港商界有紧密连系，「香港很多上市公司和大型企业都与我们有关系，例如支援站与领展合作，我们可以和大型地产商谈合作」。他期望能利用港交所自身的影响力，提升香港对照顾者的支援，「我想这是第一次全方位做，没有人在香港做过，这会是一个挑战，但我们都有信心会做得很好。」

周冠英相信，港交所与本港商界的紧密连系有助照顾者关怀计划的推行。 何健勇 摄

照顾者关怀计划料5万人受惠

照顾者关怀计划由港交所慈善基金资助，金额达5,000万元，预计可为超过5万名照顾者带来帮助。至于港交所慈善基金资助，则由港交所直接资助，并接受私人和企业捐款，同时亦会透过港交所的「股份代号慈善计划」筹募捐款。

在该计划下，捐款的上市公司或交易所买卖产品发行商，可直接选用其属意的个别股份代号，毋须抽签。去年港股IPO畅旺，全年总集资额达2869亿元，周冠英透露「股份代号慈善计划」亦筹得1.88亿元，「我们很感恩上市公司的支持，我们看到趋势是越来越多公司都愿意做这件事」，由今年3月1日起，「股份代号慈善计划」的最低捐款门槛已由300万元提升至388万元。