亚太区职场性别多元化倒退 调查：中企缺乏女性领导层比例显著升

更新时间：12:35 2026-03-06 HKT
发布时间：12:35 2026-03-06 HKT

致同会计师事务所发布《商界女性调查报告》显示，亚太地区及全球职场性别多元化出现倒退趋势，中国企业缺乏女性高管的比例更显著上升，6.5%的中国中型企业完全缺乏女性高管。

报告对全球35个经济体约15,000家中型企业的女性高管比例进行了调查。亚太地区女性高管比例为31.8%，较2025年的32.9%下降1.1个百分点，低于全球平均水平。相比之下，南美洲以37.0%的比例领先全球。中国企业女性高管占比从2025年的35.3%下跌至32.7%，而6.5%的中国中型企业完全缺乏女性高管。

女CEO比例增长劲

尽管女性领导层整体占比略有下降，报告指关键高管职位，尤以行政总裁（CEO）职位最显著增长，全球女性CEO比例达23.8%，较2025年上升2.1个百分点。中国市场表现更为突出，女性CEO比例大幅增长6.4个百分点至22.5%，显示女性正逐渐在关键决策职位取得进展。

致同(香港)会计师事务所副管理合伙人陈美寳表示，投资性别平等已被证实是提升绩效与强化竞争优势的关键驱动力。拥有性别平衡的领导团队不再只是一个目标，而是吸引投资及顶尖人才的先决条件。
 

