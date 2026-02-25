财政预算案2026︱政府续发行可持续债券 金管局争取年内制订银行绿色转型规划指引

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，为巩固和提升香港国际绿色金融中心的地位，政府将继续发行可持续债券、构建有利监管环境及加强跨界别合作，包括落实《香港可持续披露准则》，会计及财务汇报局正就相关核证的监管框架咨询公众。

金管局不断完善香港可持续金融分类目录，以更有效回应相关项目的融资需求，加速区内低碳转型，并争取在年内制订银行绿色转型规划指引。

政府将支持与内地和国际多边金融机构探讨在港设立绿色科技项目加速器，支持绿色科技项目在「一带一路」地区孵化、加速与发展，为香港的绿色金融服务提供创新案例。当局亦会研究在企业同意下，便利金融机构获取其公用事业用量相关数据，提升绿色融资及风险评估效率。