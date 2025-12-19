烟花取消之后，香港更需要一个「有温度」的倒数｜梁伟聪

今年香港的除夕夜，少了一样市民早已习以为常的画面——维港跨年烟花。

因大埔火灾的阴影仍在，政府与旅发局决定取消烟花汇演，改以另一形式在中环举行倒数活动。消息一出，坊间自然出现不同声音：有人觉得「冇烟花就冇气氛」，亦有人认为，在这样的社会氛围下，低调处理才是负责任的做法。

但如果把讨论简化成「有冇烟花」，其实反而忽略了一个更重要的问题——灾后的城市，是否仍然需要集体节奏？

我在上一篇专栏曾提到，灾后社会的复元，从来不是「全面取消」与「如常狂欢」的二选一，而是如何在哀悼与生活之间，找到一条有尊严的中间路。今年的圣诞与除夕，某程度上正好成为一次现实测试。

不少商场与机构处理成熟

客观而言，若与去年相比，今年不少商场与机构的处理，确实成熟了不少。

以商场为例，整体节日布置明显少了喧闹，多了层次与温度。去年我曾提过的置地广场，今年无论在整体设计、空间感以至细节铺排上，都明显用心了不少，完全摆脱了去年那种「求其堆砌」的感觉。布置不再只为打卡而存在，而是让人愿意慢慢走、慢慢看，这种转变，本身就反映出对城市情绪的理解。

旅发局今年把「圣诞小镇」移师中环，效果亦相当不俗。即使没有烟花作背景，透过灯光、音乐与人流互动，反而令活动由「一晚的视觉奇观」，变成一个可参与、可停留的城市体验。这种由「看表演」转向「在场感」的思维，其实值得肯定。

至于除夕倒数，没有维港烟花，是否就等于失去灵魂？我倒不这样看。

倒数的核心，从来不是烟花本身，而是那一刻大家同时站在一起迎接新一年的集体情绪。旅发局选择在中环进行倒数，本身方向正确，关键只在于如何把「人味」做得更具体。

我反而会建议，与其纠结于是否有烟花，不如善用中环本身的城市符号。例如，直接以汇丰银行总行（HSBC）外墙的大型户外屏幕作为倒数核心，让清晰可见的数字成为全城同步的节奏。这不但能重现当年香港时代广场「苹果倒数」的集体记忆，亦能把金融区转化为一个真正属于市民的公共时刻，令倒数重新聚焦在人，而非效果。

形式转换，而非情绪抽离

从公关与城市管理的角度看，这其实是一个值得肯定的转向。

在灾后情绪仍然敏感的情况下，完全取消活动，未必能真正抚平人心；但若一切如常高调举行，又容易被视为不合时宜。今年不少机构选择「形式转换，而非情绪抽离」，某程度上正是对这个难题的回应。

正如我早前所写，活动的意义，并不只在于庆祝，而是在于让社会复常、让人重新连结。在圣诞与新年的节点，与家人朋友相聚、一起倒数、一起许愿，本身就是一种温柔而必要的修复。

烟花可以暂停，但城市不必停摆。

若我们能在尊重悲伤的同时，仍然为生活保留节奏，为人群保留相聚的空间，那或许正是这座城市在逆境中最值得珍惜的地方。

