长建同乐日再展「商界联合国」 1200员工家属云集香港 李泽钜合照因一事企最后排

长江基建（1038）每两年一度的「长建环球一家同乐日」今天（23日）举行，全球近30家成员公司、合共超过1,200名环球精英职员及家属云集香港。长建主席李泽钜亦亲身出席，与员工打成一片，又为竞赛健儿欢呼。大会合照时，通常「企C位」的他却因一个原因站在最后排。

同乐日两年一度 设拔河舞蹈等比赛

长建的「长建环球一家同乐日」每两年举行一次，今年已踏入第五届，今次有来自香港、中国内地、英国、荷兰、德国、澳洲、新西兰及加拿大等地的近30家成员公司人士参与。与会者有机会参与不同的竞赛项目，包括游戏竞投、拔河及舞蹈比赛等，长建冀透过激烈竞赛，展现多方面才能的同时，亦增进团队精神及个人友谊。

李泽钜：提供契机共创协同效益

李泽钜在活动前夕的欢迎晚宴表示，长江集团犹如一个「商界联合国」，长建作为集团旗舰成员之一，亦充份传承这个特色，除了经营地域全球化及业务范畴多元化外，来自世界各地的项目团队均具备多元文化视野、丰富经验及专业知识。他称，同乐日正提供一个契机，促进环球各成员公司在文化及经验上的交流与分享，共创协同效益。

李泽钜为竞赛健儿欢呼

在同乐日的开幕仪式上，长建来自世界各地的公司参赛代表列队，人才鼎盛，展现出「商界联合国」 特色。而活动进行期间，李泽钜与不同团队成员一起为竞赛健儿欢呼，打成一片。

执行委员会成员做员工「最强后盾」

「长建环球一家同乐日」旗下成员公司特别甄选表现最优异的职员到香港出席活动，以示对员工佳绩的肯定与鼓励。而在与个别公司合照时，李泽钜特别率领长江基建执行委员会成员，坚持站在最后排位置，以示作为各团队的「最强后盾」。