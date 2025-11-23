港交所办金锣接力跑 逾400人传递锣棍筹970万 不扣开支全捐公益金

港交所（388）与香港公益金同共举办「公益金香港交易所金锣接力赛」，首次于中环举行短跑接力赛，吸引来自金融业及不同领域逾400位官员、商界领袖和市场参与者参与。活动属港交所25周年志庆活动的压轴项目，共筹得970万元，不会扣除任何行政开支，全数捐赠公益金作慈善用途，体现港交所与社区携手前行、促进社会福祉的承诺。

慈款全捐逾160社会福利会员机构

「公益金香港交易所金锣接力赛」所筹得的善款，将全数拨捐逾160间社会福利会员机构，以支援六大范畴的社福服务，包括儿童及青年服务、安老服务、家庭及儿童福利服务、医疗及保健服务、复康及善导服务，以及社区发展，每年受惠人次超过350万。

「公益金香港交易所金锣接力赛」于中环举行短跑接力赛，吸引来自金融业及不同领域逾400位官员、商界领袖和市场参与者参与。

唐家成：传递锣棍展现群策群力

港交所主席唐家成表示，今年香港资本市场展现非凡的韧性与实力，在庆祝佳绩同时，港交所亦坚守回馈社区的承诺，是次接力赛体现了业界团结一心、抱持共同使命贡献社会的精神。他说：「一直以来，敲锣都是我们开启崭新里程的传统，今天我们以传递锣棍的方式接力，充分展现群策群力，服务社会的决心。」唐家成续指，是次活动巩固了港交所作为超级联系人的角色，透过凝聚市场参与者与持份者的力量，促进社会持续繁荣与进步。

「公益金香港交易所金锣接力赛」举行启动礼，大会设有金锣。

港交所慈善基金2020成立 至今捐逾款6亿

港交所于2020年成立了「香港交易所慈善基金」，透过社区协作项目及策略伙伴计划，共同协助弱势社群应对社会当前及新兴的挑战。截至2025年，基金已捐款逾6.15亿元，支持150多个项目，今年基金更宣布了一项新计划，重点关注及支援照顾者，解决社会最迫切的需要。

港交所集团可持续发展总监周冠英表示，一直致力与市场参与者共同推动可持续发展及促进社区参与，而公益金筹办是次活动，为社会上有需要的人士筹款，而所有合作伙伴、持份者及参加者作慷慨支持，以众志成城的力量，为香港创造更美好的未来。

活动产生排放 买碳信用额抵消

另外，港交所一直推动可持续发展，是次活动所产生的温室气体排放，包括因用电及宣传物料而产生的排放，将透过港交所旗下国际碳交易平台Core Climate，购买碳信用额予以抵消。

