世界杯2026｜林文灿英文小学直播韩国VS捷克 学生气氛高涨 家长：暑假与子女半夜「睇波」

四年一度的世界杯正式开锣，土瓜湾的保良局林文灿英文小学化为炽热的「球迷世界」，今早直播韩国对捷克的赛事，师生呐喊声此起彼落，气氛高涨。校方期望学生感受世界杯热潮，建立运动习惯与正面积极态度。有家长称暑假期间打算与子女半夜「睇波」，但考虑到健康与生活作息，「不会日日睇、场场睇」。

礼堂化身「观战区」

学校设有摊位，为同学提供饮料、低糖爆谷等小食。梁子健摄

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林文灿英文小学把礼堂化为「观战区」，8个大屏幕直播韩国对捷克的赛事，全校师生席地而坐观战。不少学生是韩国国脚孙兴慜的粉丝，每当镜头捕捉到孙的画面，便全场起哄。双方交锋期间，学生们看得咬牙切齿，时而抱头，时而尖叫，气氛不逊场馆内的球迷。

一众小球迷与不少老师更特意穿上支持的国家队波衫，气氛热烈。校方亦安排零食摊位，提供饮料、低糖爆谷等小食。

该校顾问校长，保良局教育总主任（学前教育及小学）文诗咏指，世界杯开锣正值考试结束，活动配合学校培养学生健康生活的关注事项，让学生在校内「撑世界杯」，形容是难得的学习机会，带动学生热爱运动。至于保良局其他属校，世界杯期间会否主办同类直播活动，她指视乎校情不同，交给校本决定。

现场气氛高涨。梁子健摄

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身穿葡萄牙国脚C朗拿度「波衫」的小四生谭凯琳，笑言世界杯是同学之间的话题，在校内与同学「睇波」既紧张又兴奋，「学校出通告时，整班都大叫一声」。提到今届世界杯，她指爸爸昨半夜起身看墨西牙对南非的揭幕战，她自己亦打算暑假期间「睇夜波」，尤其希望支持葡葡牙过关斩将，「但要看妈咪准不准」。

凯琳妈妈本身是林文灿小学的职员，同样是C朗球迷。她笑言「睇波」是一家人的亲子活动，丈夫亦不时带凯琳入场「撑港队」，一家人在暑假期间或拣场次收看直播，但强调健康与生活作息均是优先考虑，「不会日日睇、场场睇」。她又指女儿喜好运动，对于小学体育科新学年纳入呈分试，她笑言对女儿「更有优势」。

记者 梁子健

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