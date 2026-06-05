中华基督教会设区本资源平台推AI教育 百校长教师出席启动礼

政府斥资5亿元推出「『智』启学教拨款计划」，支援人工智能（AI）教育。中华基督教会香港区会属下中小学昨举行「智启学教启动礼」，学务总监朱启荣指，AI浪潮下学校需重新定义学习目标，更着重学习历程，办学团体将设区本资源平台，汇集各校资源，10月亦推行「优秀数字教育教师选举」。

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开办逾70间中小学及幼稚园的中华基督教会香港区会，昨举办启动礼，邀请嘉宾分享AI教育议题，约百名校长及教师出席。该会学务总监朱启荣指，AI能推动个别化学习，学校需改变教学模式，重新定义学习目标，又指教师已由教学者变成引导者，课堂应转以学习历程为中心，更强调学习过程，而非单纯教授学生AI指令。

为配合政府的「『智』启学教拨款计划」，属校在语文、科学等科目引入AI辅助教学，建立校本及跨校教学案例，办团将设置区本学与教资源平台，涵盖教案、教材与教学活动等课堂资源，建立教师社群，10月起举办优秀数字教育教师选举，奖励优秀教师；该会亦举办机械狗挑战赛、航天员选拔等活动，鼓励学生成为创造者。

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办优秀数字教育教师选举

拨款计划支援对象未包括幼稚园，主礼的教育局副局长施俊辉致辞指，当局了解幼教界认同AI减轻教师工作，当局将与业界保持沟通，日后提供支援；又形容推动数字教育环环相扣，「『智』启学教」拨款只是其中一部分，当局将向学校提供更多工作坊，收窄学校之间的数码鸿沟。

记者 高俊谦