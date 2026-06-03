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小一派位乌龙︱家长睹派跨区首志愿 「开心几秒跌返地狱」

教育新闻
更新时间：10:45 2026-06-03 HKT
发布时间：10:45 2026-06-03 HKT

家长为子女升学忐忑之际，收到「提早放榜」短讯，心情如坐过山车。有家长喜见短讯出现自己跨区报读的首志愿学校，但细看却感不对劲，「我开心了几秒，就跌返去地狱」；有打算叩门报读直资与私校的家长认为，学校未提前接受叩门申请，即使「提早放榜」亦未造成不公。小学校长则寄语家长平常心面对。

校长吁平常心面对 勿胡乱叩门

家住南区的家长苏太，昨晨9时11分收到当局短讯通知，指儿子获派首志愿的英皇书院同学会小学第二校，「我们在自行阶段有报读这间学校，但未能成功入读，所以『大抽奖』放在甲部首志愿，本以为南区跨区去中西区机会不大，还打算放榜后去叩门」。但细看短讯内容，她已觉得不妥，遂登入「小一入学电子平台」，却未见资料更新，致电教育局热线亦打不通，「我开心了几秒，就跌返去地狱」。

延伸阅读：小一派位乌龙 逾1.6万家长「提早放榜」 教育局3度致歉 蔡若莲指操作偏差致超前发短讯

苏太坦言心情忐忑，尤其不知今日公布的派位结果，与短讯内容是否一致，「如果不同的话，我觉得很过分，这样给人假希望，落差太大了」。在通讯软件群组，不少家长议论纷纷，有家长指短讯出现的校名，正是第一或第二志愿，有人直言「照常理推测，派位结果应该系真」。

同是南区家长的陈女士，幼子将升读小一，昨收到短讯显示获派区内小学，未能如愿入读中西区学校，「我觉得最终结果都是一样，应该没有悬念」。她坦言早准备叩门报读直资及私校，并非待放榜才决定，绝大部分学校今日始接受叩门申请，「提早放榜是惊动家长，但对叩门来说，没有造成不公平」。

延伸阅读：小一统一派位2026「提早放榜」家长今早收小一大抽奖结果SMS 教育局：技术上错误 一致以明日公布为准

「提早放榜」情况前所未见，资助小学校长会主席陈淑仪表示，理解家长心情紧张，呼吁他们以平常心面对，待取得派位结果再作打算。她指今年度满意度较高，建议家长如子女获派学校，与预期落差不大，便不宜「为叩门而叩门」。

记者 梁子健

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