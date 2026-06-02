启基学校杭州研学 小学生近距离触摸火箭

航天热潮停不了，有学校更带学生参观火箭制造基地，让学生了解国家航天科技的情况。位于深水埗区的启基学校，早前举办六日五夜的「智汇杭州•风雅南宋」杭州科技及艺术文化研学交流团，并创下多项「首次」纪录，包括全港首批参观蓝箭航天制造基地的学生团队，近距离触摸真实火箭箭体、亲眼见证朱雀2号运载火箭的装车实况。

此外，师生们亦得到杭州具微科技总部招待，首次开放其研发的特种四足机器人 - 「钢铁神犬」予香港师生近距离接触。特种四足机器人是专为高危工业场景打造，能在零下 40℃、1,000 高斯 （约是地球磁场强度（约 0.5 高斯）的 2,000 倍) 的极端环境中，协助人类完成巡检、运输等任务。学生在工作人员指导下，更有机会亲手操作该款国产机器狗，体验它行走及爬楼梯的能力，以及AI全自主跟随功能，增加同学对人工智能与工业科技结合的认知。

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在艺术文化方面，师生们亦有机会共同创作新绘的《富春山居图》，作品现于维也纳联合国总部，展示于庆祝中奥建交 55 周年举办的特别展览，将香港青少年的艺术创作带向国际舞台。

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启基学校校长何燕华表示，该次研学不只是一次旅行，更是一场连接科技与文化、连接香港与内地、连接中国与世界的交流之旅，为香港青少年打开了更广阔的视野。

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