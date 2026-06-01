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李竞存任科大医学院创院院长 科大：具备从零开始筹建医学院经验 有助奠定基础

教育新闻
更新时间：13:31 2026-06-01 HKT
发布时间：13:31 2026-06-01 HKT

正筹建第三间医学院的科技大学，正式委任美国伊利诺大学香槟分校(UIUC)医学院创院院长李竞存出任新医学院创院院长。校董会副主席施熙德赞扬李竞存具备从零开始筹建医学院经验、跨学科背景及对科技推动医学教育的愿景，有助为新医学院奠定基础。李竞存对离港多年后仍能贡献香港表示感恩，期望新医学院能培育出新时代需要的医生。

港产学者李竞存 感恩有机会回馈香港

在香港出生，高中后移居加拿大的李竞存，今早以科大医学院创院院长公开亮相。他直言自己离港多年，对有机会回馈香港表示感恩，感谢科大给予机会参与建立具前瞻性的医学院。

他指香港与其他发达国家与地区一样，出现人口老化的问题，对医疗系统添加压力，医疗体系需要革命性改革，才能为公众提供高质素、低成本及随时获得的治疗。他相信新医学院训练具备医术、医德、科技知识和创新能力的医生，以无缝参与创科经济，贡献香港以至大湾区、影响中国以至全球，日后将与科大所有学院、本港现存两间医学院及医疗体系合作。

延伸阅读：华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长

有份参与遴选院长的施熙德指，政府公布由科大兴建新医学院后，大学随即组成遴选委员会并展开全球招聘程序，严格评审来自10个国家地区逾100名候选人。她强调引入具国际学术经验的领袖至关重要，为本地医学教育带来新视野，而李竞存于UIUC从零开始兴建创新医学院的经验，正是科大所需，最终他凭创院经验、跨学科背景及对科技推动医学教育的清晰愿景脱颖而出，期待对方在科大展开新旅程。

延伸阅读：科大医学院公布第二学位MBBS招生要求 明年中起报名

特区政府欢迎科大的委任，教育局局长蔡若莲赞扬李竞存具备卓越的医学教育领导经验、跨学科学术背景，以及创建新医学院的丰富历练，「希望凭借其国际视野、学术及临床经验，以及对全球医学界的深厚连系，带领科大医学院结合临床医学、工程、数据科学及新兴科技优势，建立符合本地专业水平、同时具前瞻性及面向国际的创新教育模式。」

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