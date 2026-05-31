中三运动健将赛场中风 坚毅克服病魔膺「青苗进步生」

面对逆境，只要永不放弃，就有新的希望。本身是运动健将的中三生韩昊，三年前在陆运会中风晕倒，左边身活动能力大受影响，更需要休学长达一年进行复健，令他感到挫折；患有先天性心脏病的中二生萧凯晴，容易头晕不适，体能亦逊于其他同学。面对疾病的挑战，两人以无比毅力走出低谷，获颁「青苗十大进步生」。

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「青苗学界进步奖2024-25」昨举行颁奖礼。高俊谦摄

休学1年复健曾感挫折

「青苗学界进步奖2024-25」昨举行颁奖礼，表扬多名取得显著进步的学生。东华三院卢干庭纪念中学中三生韩昊自小喜好运动，更是排球校队成员，岂料3年前参加陆运会1500米赛跑时，突然手脚乏力晕倒，之后左边身更一度瘫痪。医生事后诊断是脑血管发炎，导致缺血性中风，他被逼休学一年进行复健，每日上午在元朗的公立医院治疗后，下午便到基金会转介的医疗中心，每日往返已要耗费4小时。由于身体限制，作为左撇子的他，更需要练习以右手书写。

忆起休学的一段日子，韩昊坦言当时心情很差，状态亦飘忽，「本来我也算是运动健将，但经历这个变故后，连行路都需要别人帮忙，令我很挫折」。经过半年密集复康治疗后，他逐渐能灵活移动，但仍未做到精细动作。他指自己以往是完美自义者，会设定不同目标，因为未能完成1500米赛跑，心里一直耿耿于怀。然而在复康过程中，他认清了自己的价值，特别感谢两名复康导师指导他重新学习跑步，让他有机会再踏运动场赛道，参加陆运会1500米赛跑，「跑完后我已经释怀，我不在乎名次」。现时他已接受身体限制，更重拾音乐兴趣，练习钢琴及学习声乐。

培侨书院中二生萧凯晴，因先天性心脏病身体较为虚弱，令她不敢尝试新事物。高俊谦摄

先天心脏病女生术后重生

自小被诊断出先天性心脏病，培侨书院的中二生萧凯晴，身体较为虚弱，容易头晕、手脚冰冷，体能较同龄同学差，「跑圈会喘气、唞不到气」。凡事都小心翼翼，令她不敢尝试新事物，学业和运动表现不佳，甚至觉得自己不如其他同学。直至前年底，她接受心脏手术，医生一句「你与正常人一样」犹如重生，她现时已重拾羽毛球的兴趣，更成为校队成员。回首患病的经历，萧凯晴形容「有少少因祸得福」，庆幸疾病对她影响不大，又感谢羽毛球教练给予机会，自己会继续努力进步。

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「青苗学界进步奖」由青苗基金主办，旨在表扬学业或品德显著进步的学生，今年吸引约370间学校参与提名，有逾6200名同学被嘉许。经过选拔评选后，32人获得「青苗学界进步奖奖学⾦」，其中10人被选为「青苗十大进步生」。

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