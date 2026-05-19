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城大发布「未来城市指数 2025」 香港位列全球十大领先未来城市

教育新闻
更新时间：18:10 2026-05-19 HKT
发布时间：18:10 2026-05-19 HKT

为了解全球百大城市在促进教育、科技、人才及金融等方面的长远发展能力，香港城市大学今日（5月19日）发布「未来城市指数2025」（下称「城大FCI指数」），为全球首份以「城市层级」为基准评估未来竞争力的报告。综合各项关键指标分析，香港位列全球十大「领先未来城市」，更在「人才高地」、「连结枢纽」、「城巿韧性」与「未来导向」方面稳踞前十名。 

劳工及福利局局长孙玉菡在仪式上致辞。 城大提供
劳工及福利局局长孙玉菡在仪式上致辞。 城大提供
城大创新学院「全球人才流动数据中心」总监王小辉教授阐述「未来城市指数2025」的报告结果。城大提供
城大创新学院「全球人才流动数据中心」总监王小辉教授阐述「未来城市指数2025」的报告结果。城大提供

城大 FCI 指数由城大创新学院「全球人才流动数据中心」研究及发表，报告涵盖全球100个城市及39项关键指标，于「人才集聚」、「科研产出」、「科技创新」、「未来导向」、「全球连结」与「城市韧性」六大面向，展开全面的数据分析。

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报告显示，全球十大「领先未来城市」为北京、波士顿、香港、伦敦、纽约、巴黎、三藩市、首尔、上海及新加坡。与此同时，全球仅五大城市，包括北京、香港、伦敦、纽约及巴黎，均于「人才高地」、「连结枢纽」、「城市韧性」及「未来导向」四大范畴之中位列十强，展现它们在全球人才竞争力中的核心地位。

在这五个城市中，香港在引进、培育及集聚创新人才方面表现突出，于国际协作方面更位居全球主要湾区城市之首。

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劳工及福利局局长孙玉菡出席发表仪式时表示，城大FCI指数为香港未来发展提供全球视野和前瞻视角，对增强香港的城市竞争力、强化其作为连通内地与全球创新创业生态圈的战略地位具有重要意义。城大校董会主席魏明德指城大FCI指数，旨在为政策制定者、研究人员、业界领袖及公共机构提供量化的基准工具，并为香港在「政产学研投」合作、培养和引进世界级人才方面，提供清晰的政策路线。

城大署理校长李振声指出，城大FCI指数是一项透过大数据去评估城巿长远发展及能力的工具，将进一步为大学提供坚实基础，培育更多深科技人才及初创企业。 

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