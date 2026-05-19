中大新实验室推动具身智能与机械人发展 集科研教学及业界交流平台于一身

科技发展日新月异，只有单一功能的机械人，已经无法满足需求。中文大学InnoHK香港物流机械人研究中心旗下的「香港具身智能实验室」昨正式成立，集科研、教学及业界交流平台于一身，推动香港人工智能（AI）产业链及科研落地。实验室联合总监李钟毓表示，长远目标是研发出一款硬件性能稳定、能自我学习、泛用于不同场景的人形机械人。

从5个方向展开研究

「具身智能」是指将AI与物理实体结合的智能系统，能在现实世界与环境交互，人形机器人正是主要应用场景之一。作为本港首个全端具身智能的实验室，新实验室将与24间业界伙伴、投资机构及创科企业合作，推动具身智能技术与机械人等领域的前沿科技发展。中大副校长（教育）金国庆在开幕礼致辞，强调AI发展已进入新阶段，从纯粹数码世界移至「具身智能」、与现实世界互动，为教育、研究等带来更多的机遇和责任；新实验室将容许学生透过最先进科技，探索如何在现实场景应用AI和机械人科技，把理论化为现实，「让学生在现实而非虚拟的环境中主动学习，透过与机械人互动了解其运作」。他相信研究成功落地，将为香港、大湾区以至全球带来裨益。

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实验室联合总监李钟毓指，「具身智能」涉及AI理解复杂场景、在现实执行指令，以及从反馈中学习，对众多版块带来重要影响，新实验室将从机械人设计、机动性能、精确动作、人机互动及机械学习5个方向展开研究，期望进行世界级的具身智能研究、与业界合作，将技术突破带至现实应用层面，并培训新一代的机械人技术人才。他直言，长远目标是研发出一款硬件性能稳定的泛用人形机械人，做到人类能做到的事之余，亦能从获取到的知识自我学习，「只要机械人解决到一个问题，我们就不需要针对个别情况研发第二款机械人」。

冀应用于物流医疗养老

目前实验室有逾百人参与，包括数十名博士生。InnoHK香港物流机械人研究中心总监刘云辉指，新实验室与以往其他实验室不同，更强调与工业、投资等界别合作，面向解决实际问题，「最终将AI从电脑屏幕，带到现实世界」。他指「具身智能」属新概念，在教学上有一定挑战，目前要点是让学生学习使用机械人结合AI做实验和解决实际问题，尤其为物流、医疗、养老等探讨科技应用场景。

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香港物流机械人研究中心业务拓展总监纪力萍指，新实验室将为中大学生提供学习应用机械人和AI模型的机会，期望协助教育界开设目前仍较少的AI融合机械人课程。实验室亦会按市场需求，研发突破技术和应用难关的产品，短期内希望为于下水道、后楼梯等密闭空间，或高危环境工作的技术带来突破，长远在港推广技术，并打入大湾区及海外市场。

记者 欧文瀚

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