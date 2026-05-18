学者倡整合资源 支援特教生精神健康

中学生精神健康备受关注，有特教需要学生的情绪支援更为复杂。有学者坦言特教生的精神健康支援，在学习阶段缺乏有效跟进与支援，甚至出现中断，以致高中时爆发，建议社会整合资源，及时跟进。有驻校社工指学生不愿求助，主要是担心被「污名化」，害怕被人看轻，呼吁营造开放的校园文化，鼓励有需要的学生主动求助。

陈自强建议社会整合资源，例如建立平台及资讯互通系统，让学校及相关机构可了解青年精神健康纪录。佘丹薇摄

患精神病的特教生人数上升，东华学院人文学院院长兼教授陈自强指，不少特教生在高小及初中阶段出现适应困难，往往因缺乏跟进，亦无系统记录他们精神健康状况，导致情绪问题在高中时爆发。他期望未来教师全面掌握辅导特教生的方法，让精神健康支援及心理急救普及化。对于不少学生遇问题便寻求AI解答，他坦言无补于事，学校亦面对削减资源的压力，建议社会整合资源，例如建立平台及资讯互通系统，让学校及相关机构可了解青年精神健康纪录，以便及时跟进。

延伸阅读：精神健康｜教大AI应用程式调节学生情绪 能生成正向图片 用一个月后幸福感升

树仁大学社会工作学系高级讲师冯颕芬(右一)指不少学生因担心被「污名化」，忧虑他人会「看轻自己」而不愿求助，认为要营造积极开放的校园文化。佘丹薇摄

吁营造开放的校园文化

为期两年的「心灵健身室-香港青年共创精神健康培训计划」，共培训295名来自16间中学的中四生为「青年练习生」。树仁大学社会工作学系高级讲师冯颕芬指，出现情绪困扰的中学生人数持续上升，驻校社工工作量日益繁重，而学生的精神健康个案成因复杂多样，涉及家庭、学业、朋辈压力等因素，「处理情绪健康并非见一两次面就能解决」。她坦言，不少学生因担心被「污名化」，忧虑他人会「看轻自己」而不愿求助，认为要营造积极开放的校园文化，让学生主动倾诉，同时提高老师及同学的识别能力，让他们得到支援。

延伸阅读：研究：缺课学生平均缺席83天 逾半涉精神健康问题

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

记者 佘丹薇