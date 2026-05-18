国安教育｜善德基金会推全新国安漫画 引入AR技术增学习兴趣

继去年推出《大熊猫认识国安之旅》漫画集，向全港约1200间中小学免费赠送图书，善德基金会近日推出全新《大熊猫学习国安之旅》漫画集，引入扩增实境（AR）技术，让图画「活起来」，将陆续送赠予全港约2000间中学、小学及幼稚园。基金会副主席陈承邦指，新书将获教育局纳入推荐教材名单，希望以最简单、最生活化的方式，让幼小学生初步认识「国家安全」的概念。

漫画获教育局纳入推荐教材

石围角小学国民教育及德育组主任黄铠绫（右二）认为，新漫画以熊猫为主角，使国安教育不再严肃遥远，更易被学生吸收。

陈承邦表示，新版漫画结合AR技术，令静态图画可以「活起来」，学生只要用手机扫二维码，熊猫便会在画面中活动。受访者提供

陈承邦称，希望用最简单、最生活化的方式，让幼稚园和小学阶段的学生初步认识「国家安全」概念。

陈承邦认为，留意到社会上对幼儿国家安全教育的需求越来越大，但适合幼童的教材仍然不足，故今年推出全新漫画，其适用年龄层亦扩大至包含幼稚园到初中，另会制作网上版，让有兴趣的家长和公众人士下载，以方便家长在家与子女一同阅读，进一步推广国家安全教育。

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新书结合AR技术令静态图画「活起来」，学生只要用手机扫二维码，熊猫便会在画面中活动，生动地表达国家安全的概念；熊猫亦会带学生走访十多个香港地标，让他们在熟悉的场景中，认识国家安全与日常生活的连结。绘本中又设有相关知识的二维码，方便学生延伸学习，并提供一些趣味问题如「小熊猫会不会流汗？」等知识库，让学生在书中寻求答案。

陈承邦强调，希望漫画用最简单、最生活化的方式，让幼稚园和小学阶段的学生初步认识「国家安全」的概念，「不希望硬销或说教方式，而是透过小朋友喜爱的熊猫角色，从日常生活，让他们明白原来『国家安全』并非遥不可及，而是与我们息息相关」。他透露新书获教育局正面评价、有助学校推行国民及国家安全教育，填补幼儿阶段教材的空白，当局亦同意将新书纳入推荐教材名单，并鼓励学校采用。

本月内陆续赠全港2000中小幼校

《大熊猫学习国安之旅》首批共印制1.2万本，当中2500本已于上月15日「全民国家安全教育日」开幕典礼上派发，另有2000本送赠国家安全展览厅，并将于本月内陆续送赠至全港约2000间中学、小学及幼稚园。陈承邦表明，未来将会继续出版国安大熊猫漫画集，而为改良日后漫画集的内容，基金会在派送漫画时会邀请学校老师、家长和学生填写问卷，了解学生的反应和学习成果，并主动联络个别学校，收集老师和学生在使用绘本的回馈。

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香港道教联合会圆玄学院石围角小学是其中一间有使用新书的学校，该校国民教育及德育组主任黄铠绫表示，会在新学年将新书纳入「成长课」课程中，目前则会以活动形式推广。她认为新书以熊猫作为故事主角，使国安教育不再严肃遥远，更易被学生吸收，且书内资讯丰富，内容多元化，低年级学生可透过漫画和AR动画理解内容，高年级学生则可透过二维码作延伸阅读。

该校四年级生余卓泺称，自己能从漫画册中的二维码得知很多关于熊猫的知识，例如熊猫粪便可以做纸等；六年级生黎凯琳指书中提及台风天灾亦是国家安全中「社会安全」的一部分，让她明白政府在台风前的部署，是尽可能减少风暴对社会的影响，而呼吁市民不要在风暴期间出外观浪，除保障个人安全，亦可减轻救护人员的工作负担。

本报记者

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