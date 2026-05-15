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获临时注册后首参展 蔚来中学校监冀首年收生300人

教育新闻
更新时间：16:41 2026-05-15 HKT
发布时间：16:41 2026-05-15 HKT

随着政府推动「抢人才」政策，专才子女的教育需求殷切，多所学校及教育机构参与「人才留港生活博览会暨留学香港教育展」，包括早前获批临时注册的蔚来中学，校监沈蓉指学校已招收几十名学生，期望首年能招收300位学生，学校亦安排学生在深圳前海住宿，每日安排学生来港返学。

校舍设于荃湾环贸广场的香港蔚来中学，日前获教育局批出临时注册后，首次参与大型教育展。校监沈蓉指，校方展开招生工作，目前收生人数仅为几十人，目标首年可招收约300位学生，现场亦设有面试招生服务，今日暂已发出两封录取通知书。学校开办初中和高中国际普通中等教育证书(IGCSE)及英国高考(IAL)课程，以内地港籍学生及本港学生为对象。对于早前被指违规宣传，沈容指办学团体来自内地，存在「理解上的误会」，强调会「认真对待香港的办学工作」，争取明年获得正式注册，以打造「Band one 级别」的优质学校为目标。

延伸阅读：香港蔚来中学 获教育局批出临时注册

周女士认为在港办学的学校「肯定是全球认证」，相信学校在政府监管下「不会轻易出问题」。佘丹薇摄
周女士认为在港办学的学校「肯定是全球认证」，相信学校在政府监管下「不会轻易出问题」。佘丹薇摄

不少内地家长特意到教育展参观，其中家住深圳，有本港身分证的周女士，正为修读IB课程的儿子了解IAL课程，认为IAL课程毋须「一试定生死」。被问及会否考虑内地机构在港开办的学校，她表示，如果未能获顶尖学校取录，会考虑这类「非第一梯队」的学校，认为在港办学的学校「肯定是全球认证」，相信学校在政府监管下「不会轻易出问题」。

延伸阅读：JUPAS公布修订资助课程申请资格 人才子女须居港2年 明年设过渡期

记者佘丹薇

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