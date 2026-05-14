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网传坚乐小学教师课堂不当对待学生 校方︰已展开严肃公正调查

教育新闻
更新时间：22:16 2026-05-14 HKT
发布时间：22:16 2026-05-14 HKT

秀茂坪的基督教圣约教会坚乐小学，传出有教师在课堂情绪失控，作出不当行为，引发网民讨论。校方今日发出家长通告，指接获家长及学生反映，指有学生在课堂内「怀疑受到教师不恰当对待」，强调已即时按既定机制展开严肃、公正的调查，并已联络教育局报告有关情况。

网上流传涉事教师在课堂情绪失控，曾作出拍打枱面、抛掷椅子等不当行为，事后有学生受惊。校方在通告提到接获家长及学生反映，指学生「怀疑受到教师不恰当对待」，校方形容高度重视，已启动危机处理小组跟进事件，按既定机制展开调查；校方会确保正常教学不受影响，密切留意学生情绪及学习需要。校方更强调，如证实个别教师有不恰当行为，一定按教育局指引及相关程序严肃处理。

延伸阅读︰教局：去年36教师涉师生恋或不当接触 10宗个案被「钉牌」

教育局证实已接获校方通报，强调重视教师的专业操守，如教师被证实违反专业操守，将按事件的性质及严重程度采取适当的行动。当局会与学校保持紧密联络，提供适切的意见及支援。

延伸阅读︰引宏福苑大火训话学生认真「走火警」 涉事教师离职

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