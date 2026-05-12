VTC要求教员修读AI课程 推虚拟导师支援学生

随着人工智能（AI）技术日渐成熟，各间院校正陆续加强应用。职业训练局（VTC）向立法会提交的文件提到，由本学年起，全体教学人员必须修读AI课程，同时全面推动AI虚拟导师，以支援学生学习。另外，VTC亦透过生成式AI平台，协助教师准备教学材料及处理行政工作。

立法会公务员及资助机构员工事务委员会下周一（18日）将开会，讨论VTC机构管治、资源运用及人力政策。VTC提交的文件提到，为配合其「人工智能策略」，自2025/26学年起，全体教学人员必须修读AI课程，促进AI教学的创新应用，支援学生学习。

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应用AI减轻教师行政工作

针对科技运用的近期发展，VTC指由2025/26学年起，已全面推行AI虚拟导师，以个人化学习支援的方式，提升学生自主学习动力，同时为教师提供数据分析，优化教学策略。另外，其生成式AI平台将减轻教师在准备教学材料及处理行政工作上的需时，让教学资源更聚焦于教学互动。

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为支援在AI、低能经济等策略性范畴中提供职专教育，VTC指正陆续升级培训及基础设施，涵盖AI学习平台、扩增/虚拟实境模拟环境及智能训练中心。此外，VTC以统一AI平台提供集中的工具使用渠道，并利用AI会议记录系统，简化行政工作，加强运作效率。

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本报记者