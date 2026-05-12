「裘槎麦德华前瞻科研大奖」 3学者各获500万元科研拨款

裘槎基金会每年会向本港科研新星颁发「裘槎麦德华前瞻科研大奖」，支持他们在专业领域中取得重大突破。本年度得奖者包括香港大学工程学院机械工程系助理教授周嘉炜、科技大学物理学系助理教授王珏及城市大学材料科学及工程学系助理教授金迪，他们将各自获得基金500万元拨款，推动其科研项目。

港大工程学院机械工程系助理教授周嘉炜。港大提供

「裘槎麦德华前瞻科研大奖」得奖名单今日揭晓，港大工程学院机械工程系助理教授周嘉炜，凭热管理领域的突破性研究，获基金会颁发该项大奖。周嘉炜解释，致力研发在微纳米级具有极端热传导特性的新材料，以及探索主动调控热流的方法，目标是开发接近、甚至超越现有热传导与隔热基准的新材料。研究有望提升移动设备性能以及人工智能数据中心的冷却效率。

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科大物理学系助理教授王珏。科大提供

奖金如「天使投资」

科大物理学系助理教授王珏，则凭实验凝聚态物理领域的突破性研究获得大奖。研究项目聚焦于原子级超薄器件，不同于该领域大部分的研究，王珏探索在超短光脉冲激发下而处于偏离平衡状态时，可能涌现的「隐藏」量子态，为新一代电子产品的资讯处理方法确立基础。王珏对获奖深感荣幸，形容奖金犹如一笔「天使投资」，让他朝更具前瞻性的科研方向探索。

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城大材料科学及工程学系助理教授金迪。城大提供

至于城大材料科学及工程学系助理教授金迪，其得奖项目透过结合分子模拟、机器学习及实验方法，拆解高效润滑的脂质组合，并应用于仿生材料设计，为治疗骨关节炎、研发更高效的生物医学润滑材料寻找新方向。金迪指，现有骨关节炎的治疗方法仍十分有限，今次获奖让她深受鼓舞，证明其研究方向切合时代需要。

「裘槎前瞻科研大奖」为裘槎基金会的最高荣誉之一，旨在表彰香港最具潜质的年轻科学家，支持他们在其专业领域取得重大突破。

本报记者

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