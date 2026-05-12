Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「裘槎麦德华前瞻科研大奖」 3学者各获500万元科研拨款

教育新闻
更新时间：15:12 2026-05-12 HKT
发布时间：15:10 2026-05-12 HKT

裘槎基金会每年会向本港科研新星颁发「裘槎麦德华前瞻科研大奖」，支持他们在专业领域中取得重大突破。本年度得奖者包括香港大学工程学院机械工程系助理教授周嘉炜、科技大学物理学系助理教授王珏及城市大学材料科学及工程学系助理教授金迪，他们将各自获得基金500万元拨款，推动其科研项目。

港大工程学院机械工程系助理教授周嘉炜。港大提供
港大工程学院机械工程系助理教授周嘉炜。港大提供

「裘槎麦德华前瞻科研大奖」得奖名单今日揭晓，港大工程学院机械工程系助理教授周嘉炜，凭热管理领域的突破性研究，获基金会颁发该项大奖。周嘉炜解释，致力研发在微纳米级具有极端热传导特性的新材料，以及探索主动调控热流的方法，目标是开发接近、甚至超越现有热传导与隔热基准的新材料。研究有望提升移动设备性能以及人工智能数据中心的冷却效率。

延伸阅读：裘槎科学周 国际团队携双语科普与大众互动

科大物理学系助理教授王珏。科大提供
科大物理学系助理教授王珏。科大提供

奖金如「天使投资」

科大物理学系助理教授王珏，则凭实验凝聚态物理领域的突破性研究获得大奖。研究项目聚焦于原子级超薄器件，不同于该领域大部分的研究，王珏探索在超短光脉冲激发下而处于偏离平衡状态时，可能涌现的「隐藏」量子态，为新一代电子产品的资讯处理方法确立基础。王珏对获奖深感荣幸，形容奖金犹如一笔「天使投资」，让他朝更具前瞻性的科研方向探索。

延伸阅读：裘槎基金会颁发「裘槎优秀科研者奖」及「裘槎优秀医学科研者奖」予3名学者

城大材料科学及工程学系助理教授金迪。城大提供
城大材料科学及工程学系助理教授金迪。城大提供

至于城大材料科学及工程学系助理教授金迪，其得奖项目透过结合分子模拟、机器学习及实验方法，拆解高效润滑的脂质组合，并应用于仿生材料设计，为治疗骨关节炎、研发更高效的生物医学润滑材料寻找新方向。金迪指，现有骨关节炎的治疗方法仍十分有限，今次获奖让她深受鼓舞，证明其研究方向切合时代需要。

「裘槎前瞻科研大奖」为裘槎基金会的最高荣誉之一，旨在表彰香港最具潜质的年轻科学家，支持他们在其专业领域取得重大突破。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
2小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
7小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
5小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
21小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
7小时前
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
食用安全
6小时前
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
15小时前