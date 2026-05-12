岭大拟扩建校园地积比提升至4倍 区议员关注社区承载力及交通配套

计划扩建校园的岭南大学，提出放宽可建楼面面积，地积比由目前地契容许的1倍提升至4倍。屯门区议会昨讨论计划，校方解释所余可建楼面面积不足兴建新教学大楼，有必要放宽地契限制扩建。多名区议员忧虑校园扩建后，对区内承载力的影响，又要求校方开放设施予社区使用。岭大副校长（行政）陈志民指非本地生多到深圳消费，「全部都返深圳湾」，认为应思考如何吸引他们留港。

获教育局政策支持

屯门区议会昨讨论岭大扩建计划，校方建议为本部校园及北校园两幅校地，放宽高度限制及增加地积比，将地契准许的地积比由原有1倍放宽至4倍，总楼面由原有112760平方米，增至448076平方米。

延伸阅读：岭南大学香港同学会小学-全方位学习成果展探究明代航海历史

现时属学生活动中心、运动场的北校园，楼面由2360平方米，增加44倍至105042平方米。两幅用地将分期进行扩建，提供教学及研究设施、实验室、办公室、文康设施、餐饮及宿舍设施等，并已获教育局政策支持，校方亦已就扩建对附近地区潜在影响进行研究，并咨询相关政府部门。

岭大副校长（行政）陈志民解释，岭大由2020/21学年开始，学生人数平均每年增长两成，本科生及研究生由3000人增至逾8000人，预计学生人数仍会持续增长，同时须应对科研设施的需要。岭大校园发展及管理处处长黄朝龙补充，现时在地契限制下，两个校园剩余的可建楼面仅3000及1500平方米，无法兴建新教学大楼，而校园绝大部分用地只兴建1至4层，已经不合时宜。

大部分区议员支持岭大扩建计划，但关注扩建后的社区承载力及交通配套问题。委任议员叶吉江指，岭大周边为高密度住宅，忧虑扩建后教职员及学生人数大增，促请当局尽早评估社区交通配套；另一委任议员陈孟宜指，扩建计划应与社区有更好配合，忧虑学生再增长之下，会影响居民起居饮食。惟陈志民指，近年的非本地生不留港消费，「全部都返深圳湾」，认为需思考如何吸引非本地生在港消费，体验校园生活。

延伸阅读：岭大校长秦泗钊入选过程自动化名人堂-本港唯一学者获此殊荣

促向公众开放设施

规划署代表则引述岭大委托的顾问评估，预料至2041年的交通系统，仍能承载新增师生人数，惟部分巴士线或需要增加班次。

有区议员则要求校方向公众或社区机构开放更多设施。工联会陈文伟提到，哈罗国际学校曾承诺向公众开放校园设施，但成效不彰，促请规划署考虑加入土地条款；冯钰锋则指屯门运动场设施不足，促请校方开放时段，让公众使用室外运动场。黄朝龙回应时指，岭大为开放式大学，相比其他设有闸机的大专院校更为开放，校方愿意维持现有安排，开放公共空间及部分设施。

记者 高俊谦

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<