恒大动画片《寿司派对》登英国影展 导师冀探AI与创意媒体结合可能性

再有香港创作的动画作品获国际肯定。恒生大学传播学院高级讲师陈家乐早前执导人工智能（AI）动画短片《寿司派对》（Sushi Party），早前先后获邀参与多个国际影展后，最近更入选英国布莱顿国际动画影展（BIAF）2026的「You’ve Got to Laugh」喜剧动画放映单元，并于上月25日在英国Brighton Dome Studio Theatre 放映。陈家乐期望引入更多AI工具制作短片，借此探索AI与创意媒体结合的更多可能。

早前已获邀参与多场国际活动

《寿司派对》早前已先后获邀参与美国迈阿密艺术科技高峰会2025、法国康城AI电影大奖2025、希腊Larissa Lumina AI短片节2025、英国布莱顿国际动画影展2026等，亦入围美国Neu Wave AI 电影节2025决赛。作品最新入选的BIAF具英国电影和电视艺术学院（BAFTA）认证，反映作品获国际业界肯定。

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陈家乐指，《寿司派对》融合多项AI技术，从内容构思、视觉设计到声音制作，皆运用AI工具完成，短片内的歌曲、转场效果、部分叠加视觉画面等亦由 AI 协助生成，充分展现AI在影像创作方面的无限潜能。

他认为今次创作不仅是一场技术实验，更是在叙事、动画及喜剧表达方面透过生成式AI展开探索，未来他有意继续引入更多不同类型的AI工具制作短片，希望借此启发学生拓展创作视野、大胆尝试不同的短片形式，探索更多AI与创意媒体结合的可能性。

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