初中中史教科书改版︱清政府「割让」用字改变 变英国强占、强租、割占

日前揭幕的香港历史博物馆常设展「香港故事」，将以往「割让」香港改称「强占、强租、割占」，多本新版中史科教科书内容跟随相关字眼。有资深中史科教师认为，用字转变旨在确保教学内容，与宪法及《基本法》保持一致，统一国家主权观念。多本教科书亦列明包括「九段线」的中国地图。

教师：用字已成主流官方论述

有资深中史科教师认为，用字转变旨在确保教学内容，与宪法及《基本法》保持一致，统一国家主权观念。资料图片

清政府在19世纪与英国先后签订《南京条约》等不平等条约，割让港岛及九龙半岛，并租借新界予英国。雅集《新编中国史旅程》与龄记《亮点中国史》，都采用「强占」、「强租」和「侵占」等字眼，教图《乐学中国历史》则称英国「割占」香港。有不愿具名的资深中史教师指，用字确实已成为主流官方论述，「现时教科书修订是为了统一国家主权观念，确保教学内容与国家宪法及《基本法》保持一致，培养学生的家国情怀」，他建议教师引导学生了解「历史视角」的演变，包括为何国际法的「割让」，在中国史观被定义为「强占」。

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新版教科书多列出包括「九段线」及南沙群岛的中国地图，圣若瑟英文中学中史科主任陈少波引述有出版社曾反映，旗下教科书改版是因应当局修订课程，包括中国地图「有严格要求」须重新绘画、部分用字须跟随官方用语等，认为教科书统一时间改版「无可厚非」。

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新版教科书亦加入国家及香港近年发展，如龄记《新探索中国史》刊登前年总书记习近平在中共二十届三中全会讲话的相片，又提到北京2022年主办冬季奥运会；雅集《新编中国史旅程》提到2020年后《香港国安法》颁布实施、完成「23条」立法等情况。

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