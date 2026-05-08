初中中史教科书改版︱谈「马照跑 舞照跳」 稳定人心作用较出处重要

「马照跑，舞照跳」是对港人在「一国两制」下生活不变的具体描绘，脍炙人口，一般认为这个比喻是出自已故领导人邓小平。有新版中史教科书指出，无法肯定「马照跑，舞照跳」是何人何时所说，但强调这句话有稳定人心作用，「是否由邓小平所说并不重要」。

有教科书称出处未明

有新版初中中史科教科书提到，「马照跑，舞照跳」未必是已故领导人邓小平所说。 教科书截图

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中英就香港前途问题谈判的历程、《基本法》的制订、香港回归及特区成立和发展概况，属初中中史科的中三课程范围。龄记出版的《新探索中国史》以「邓小平说过『马照跑，舞照跳』吗？」为题作史料补充，指这句话「相传」由邓小平所说，有指是向英国时任首相戴卓尔夫人阐述「一国两制」构思时提出，亦有指是邓小平会见《基本法》草委会时所说，「但无论是哪种说法，都未能从当时文书纪录，或参与者回忆中得到印证」。文章续称这句话，让市民深信回归后生活如旧，稳定人心，「是否由邓小平所说并不重要」。

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有趣的是，同是龄记出版的《亮点中国史》却指明邓小平提出「马照跑，舞照跳」，称邓小平了解当时港人对回归缺乏信心，因此作出「生动比喻」，借此保证回归后保留资本主义生活方式50年不变。

翻查资料，时任外交部发言人赵立坚在2020年在例行记者会指，邓小平在1982年会见戴卓尔夫人时，表明香港回归祖国后「马照跑、股照炒、舞照跳」。内地官媒在提及「一国两制」与香港回归历史时，亦普遍把这句话归于邓小平会见戴卓尔夫人时所说。

记者 欧文瀚

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